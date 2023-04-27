快訊

NBA／浪花兄弟聯手轟56分退國王 勇士2連敗後3連勝聽牌

NBA／公鹿艾倫沒看計時器錯失絕殺機會 熱火上演老八傳奇

很恐慌！竹北天坑竟塌5次 住戶怒：已塌到家門口了

點餐平台與37間手搖飲推「珍奶85折」限時優惠！還有全品項88折與「揪團訂拿10000元獎金」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／你訂！Nidin提供
圖／你訂！Nidin提供

奶茶控這次真的不能錯過了！4月30日是國際珍珠奶茶日，珍珠奶茶是台灣指標性飲料之，累積不少奶茶控鐵粉，此次線上點餐平台「你訂」與37間手搖飲品牌合作推出珍珠奶茶85折優惠和限定優惠等，珍奶控一定要趁機狂喝了！

圖／你訂！Nidin提供
圖／你訂！Nidin提供

此次為了響應「國際珍珠奶茶日」，「你訂」與37間手搖杯品牌共同推出珍珠奶茶85折的超狂優惠，活動時間自即日起至5月3日，只要透過線上點餐平台「你訂」登入，就能領取指定珍奶85折券，一次還能領到2張優惠券，像是知名品牌COCO、COMEBUY、珍珠丹與康青龍等都喝得到。

圖／你訂！Nidin提供
圖／你訂！Nidin提供

不僅如此，「一手私藏世界紅茶」與其他品牌甚至推出全品項88折的限定優惠。此外，活動加碼推出「揪團大賽」只要透過「你訂」平台使用揪團訂購並分享一起下單，總累計最高訂單金額，就能獲得團主獎10000元超狂。奶茶控們真的要趁機喝起來，省錢還有機會賺獎金！更多合作品牌請上你訂官網查詢。

圖／你訂！Nidin提供
圖／你訂！Nidin提供

你訂珍奶節

活動期間：即日起至2023年5月3日

活動網址：https://nidin.shop/campaign-bubbletea/

圖／你訂！Nidin提供
圖／你訂！Nidin提供

圖／你訂！Nidin提供
圖／你訂！Nidin提供

圖／你訂！Nidin提供
圖／你訂！Nidin提供

延伸閱讀：

限時6天！7-ELEVEN「黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶」任選第2杯10元

星巴克「叉燒菠蘿堡」新品報到！LINE禮物發送9折券

奶茶 珍奶 手搖 康青龍 COMEBUY

相關新聞

點餐平台與37間手搖飲推「珍奶85折」限時優惠！還有全品項88折與「揪團訂拿10000元獎金」

奶茶控這次真的不能錯過了！4月30日是國際珍珠奶茶日，珍珠奶茶是台灣指標性飲料之，累積不少奶茶控鐵粉，此次線上點餐平台「你訂」與37間手搖飲品牌合作推出珍珠奶茶85折優惠和限定優惠等，珍奶控一定要趁機狂喝了！

手搖優惠開喝！ CoCo週三「椰奶啵啵恰恰」買1送1　COMEBUY、翰林茶館第2杯半價

手搖飲料優惠又來了！CoCo推出新品「椰奶啵啵恰恰」，成為絕佳的下午茶甜點，4/26週三好友日祭出第二杯0元優惠，快揪好友嚐鮮。另外，翰林茶館4月份推出「國宴珍奶」第2杯半價喝，而COMEBUY人氣熱

母親節蛋糕拚顏值！「玫瑰千層、花形杯子蛋糕」超美

母親節送禮要討媽媽歡心，外觀典雅吸睛的「造型蛋糕」是慶祝母親節的首選，精緻的「甜點禮盒」也是近期送禮新趨勢，像是達克瓦茲...

3D、立體、仿真花！11款母親節創意蛋糕拚「花」漾

3D、立體、仿真花，甚至帶點玩趣的「敲敲樂」，都走進今年母親節蛋糕市場，有別往年的健康取向，今年更重視吸睛度，以歡笑迎來...

濃厚牛乳冰淇淋 哈根達斯「8款日本限定冰品」登台

喜歡「日本限定款」的民眾有福了！哈根達斯（Häagen-Dazs）本季引進多款日本限定口味，包括有「日式卡士達布丁冰淇淋...

全家霜淇淋有細節！他眼尖發現霜淇淋紙套小字，網友笑噴：增加了奇怪的知識

這裡有細節！日前，有網友在超商資訊分享臉書社團PO出自己買到的「好大支」全家霜淇淋，更發現了霜淇淋上的一個小細節，竟引來網友建議原PO進行實驗的呼聲，還有人表示「笑死，又增加了奇怪的知識」。 除

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦