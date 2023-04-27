點餐平台與37間手搖飲推「珍奶85折」限時優惠！還有全品項88折與「揪團訂拿10000元獎金」

奶茶控這次真的不能錯過了！4月30日是國際珍珠奶茶日，珍珠奶茶是台灣指標性飲料之，累積不少奶茶控鐵粉，此次線上點餐平台「你訂」與37間手搖飲品牌合作推出珍珠奶茶85折優惠和限定優惠等，珍奶控一定要趁機狂喝了！

圖／你訂！Nidin提供

此次為了響應「國際珍珠奶茶日」，「你訂」與37間手搖杯品牌共同推出珍珠奶茶85折的超狂優惠，活動時間自即日起至5月3日，只要透過線上點餐平台「你訂」登入，就能領取指定珍奶85折券，一次還能領到2張優惠券，像是知名品牌COCO、COMEBUY、珍珠丹與康青龍等都喝得到。

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不僅如此，「一手私藏世界紅茶」與其他品牌甚至推出全品項88折的限定優惠。此外，活動加碼推出「揪團大賽」只要透過「你訂」平台使用揪團訂購並分享一起下單，總累計最高訂單金額，就能獲得團主獎10000元超狂。奶茶控們真的要趁機喝起來，省錢還有機會賺獎金！更多合作品牌請上你訂官網查詢。

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你訂珍奶節

活動期間：即日起至2023年5月3日

活動網址：https://nidin.shop/campaign-bubbletea/

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