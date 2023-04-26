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寒舍端午肉粽早鳥88折開賣！同步下載App再送250元咖啡兌換券

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒舍集團提供
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寒舍集團旗下的台北喜來登大飯店和台北寒舍艾美酒店聯合推出了「七款端午粽禮盒」，包含由米其林二星餐廳「請客樓」推出的「米其林二星海味粽」，還有米其林餐盤推薦粵菜餐廳「寒舍食譜」打造的「紅燒牛三寶滿漢粽」等。5月2日起開放預購，只要6月9日前完成預訂馬上享有88折早鳥優惠。然後現在下載「寒舍生活App」註冊成為會員，點選優惠好康「午揚咖啡香」頁面即可領取限量咖啡券乙張。

圖／寒舍集團提供
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現在請客樓「米其林二星海味粽」每組6入（4,200元），以北海道生食級干貝與整顆鮑魚入粽，再加入清甜的日本松葉蟹肉與流沙蟹黃，海鮮精華與麻油香氣在口中結合。或是也可以選擇寒舍食譜的「東江梅菜干貝豚粽」每組6入（1,300元），強調用五花肉與古法釀造陳年梅菜、鮮甜干貝、鹹蛋黃和滷水花生製成經典客家風味。另外還有「紅燒牛三寶滿漢粽」（每組6入，1,300元）與經典好味「寒舍台式粽」（每組6入，1,200元）等。值得一提的是現在還有巨無霸重達近六百公克的「廣式裹蒸粽」，由辰園粵式餐廳推出，每顆每組2入（2,000元），吃得出老廣東的懷舊味道。

圖／寒舍集團提供
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最後，現在寒舍還推出App優惠「午揚咖啡香」活動，只要5月2日起至6月25日下載App並成為好友，至「午揚咖啡香」活動頁面即就可以免費領取咖啡兌換券一張，價值最高達250，只要憑券至台北喜來登大廳酒吧、寒舍艾美北緯二十五、礁溪寒沐MU BAR或寒居酒店BeGood消費滿千元以上，就能免費喝，數量有限，把握機會了！

圖／寒舍集團提供
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