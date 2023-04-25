呼叫「大腸、鮮蚵」！ 對中名字2字「終身免費」吃麵線 超狂老闆不怕你來吃
快傳給愛吃麵線的朋友們！ 宜蘭蘇澳農會附近的一間名為「富弘」麵線店，老闆祭出超狂開幕活動，只要名字有「大腸」、「鮮蚵」這2字，就可獲得每日吃一碗大腸或鮮蚵麵線，而且是「終身免費」，老闆更保證不怕被吃垮「歡迎改名來吃」！
大腸、鮮蚵你在哪裡？ 宜蘭蘇澳一間「富弘」麵線店的廣告單，近日被傳至《爆廢公社》後，引起熱列回響，傳單上載明「專賣紅麵線和手切肉臊飯，開幕期間5/1至5/10祭出大腸麵線買二送一活動」，還加碼超狂活動「名字內有『大腸』、『鮮蚵』二字者，享此人終身免費品嘗大腸或鮮蚵麵線每日一碗(需身分證證明)」。網友們驚呼「改個名一輩子都不愁肚子餓了」、「很適合鮭魚軍團再次改名」、「到底誰的名字會叫大腸、鮮蚵」。
33歲的富弘麵線陳老闆表示，他在外打拚6年後，決定回家鄉開店經營小本生意，因緣際會之下向朋友學了煮麵線的技術，使用的鮮蚵是嘉義產地直送保證新鮮，且活動靈感是來自2021年的「鮭魚之亂」，希望藉由名字活動打響名氣，更表示「人家有改名的勇氣，也表示他認同我們家的產品，就給他鼓勵，我會滿開心的，不怕大家來吃」，但老闆也再次強調，名字內有「大腸」、「鮮蚵」二字需一模一樣，諧音則不算。
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