手搖優惠開喝！ CoCo週三「椰奶啵啵恰恰」買1送1　COMEBUY、翰林茶館第2杯半價

手搖飲料優惠又來了！CoCo推出新品「椰奶啵啵恰恰」，成為絕佳的下午茶甜點，4/26週三好友日祭出第二杯0元優惠，快揪好友嚐鮮。另外，翰林茶館4月份推出「國宴珍奶」第2杯半價喝，而COMEBUY人氣熱銷「荔枝系列」2款飲品接續5月份，限時5天第2杯半價開喝，手搖控們開揪來一杯。

CoCo「椰奶啵啵恰恰」甜蜜上市 第2杯0元

圖／CoCo都可

CoCo全新甜點系飲品「椰奶啵啵恰恰」甜蜜上市！將「椰奶」完美融合東南亞香料之王的斑蘭風味奶茶，再搭上CoCo人氣咀嚼配料「西谷米」及「啵啵晶球」再加入些許「芋頭」，多種配料吸一口超過癮。

CoCo「週三好友日」4/26推出椰奶啵啵恰恰「中杯第二杯0元」活動，限時買一送一，只要打開Line官方帳號領取好友券，前往CoCo實體門市消費即享優惠，週三下午茶就是它了。

翰林茶館「國宴珍奶」第2杯半價

圖／翰林茶館官方粉絲頁

翰林茶館4月份也推出「國宴珍奶第2杯半價喝」限定優惠，期間凡是週六、日於全台翰林茶館／翰林茶棧購買國宴珍奶，即可享有第2杯半價優惠，把握最後1週的小確幸，提醒國宴珍奶因波霸新鮮直送，各店依當日配送數量、售完為止。

COMEBUY「玉荷冰綠、荔枝玉露」第2杯半價

圖／COMEBUY

COMEBUY人氣荔枝飲品準備開喝，於五月勞動節與母親節期間，5/1至5/3及5/14至5/15日，至全台COMEBUY現場門市購買「玉荷冰綠、荔枝玉露」這兩款飲品，即可享第二杯半價優惠，每人最高限購3組，數量有限，售完為止。

因應母親節即將到來，COMEBUY也於5/14限量推出「浪漫粉吊環提袋」，加購價89元即可獲得。超可愛的粉色提袋設計，還具備收納功能，折疊後不只好收納，還能吊於包包上，實用與造型兼具！

圖／COMEBUY

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