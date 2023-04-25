炸雞控哭哭！ 薄多義「幾歲送幾隻雞翅」預告停辦　5月壽星最後機會嗑「雞翅山」

6月壽星哭哭了！ 「薄多義bite2eat」餐廳主打「幾歲送幾隻雞翅」活動而著名，最新宣告由於近來原物料價格漲加上餐飲業人力吃緊，「雞翅生日禮」將在5/31劃上句點，消息一出網友紛紛哀號「好不容易等了1年」。

圖／環球購物中心提供

薄多義義式手工披薩臉書昨（24）日發布雞翅生日禮告別公告「這次真的要說再見了，感謝大家一直以來對雞翅生日禮的支持與喜愛，從2019年到現在，歷經了四個年頭，薄多義也陪伴了上萬位薄粉們慶祝了他/她們的生日，雞翅生日禮最後將在5/31劃上句點，也請5月份的壽星寶寶們不要再錯過」。

薄多義表示活動停辦原因，主要是「近來原物料價格飆漲及人力吃緊，已造成營運上不堪負荷，故雞翅生日禮活動將於5/31劃上句點。」同時補充，「當月壽星還是會贈送甜點一份」。

圖／翻攝薄多義義式手工披薩臉書

幾歲送幾隻雞翅停辦消息，讓網友們大呼「太可惜！」，尤其是6月壽星們特別扼婉說「6/1生日已哭」、「6月沒了…哭！好不容易等1年🤣」、「啥米！我都還沒用過，我6月壽星😭」。不過，據了解千葉集團「陽光皇后餐廳」還有2023壽星派對優惠，而「Jennifer's Kitchen珍妮佛美廚餐廳」也曾宣布2023雞翅繼續大放送，想吃雞翅山的朋友們還是會有機會的哦！

圖／翻攝薄多義義式手工披薩臉書

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