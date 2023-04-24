狂賀門市開出千萬發票！ 壽司控來「爭鮮」沾喜氣 限時3天特惠「2品項特價60」

壽司控衝了！ 1、2月統一發票獎金1000萬元中獎特別獎號碼為「06634385」，剛好獎落爭鮮門市。爭鮮迴轉壽司近日在臉書粉專宣布「賀爭鮮新店家樂福店開出千萬發票」，驚喜推出限時3天「2品項」特價60元，快相揪吃一波！

圖／翻攝爭鮮粉絲團

爭鮮迴轉壽司在臉書粉專興奮地公告「賀爭鮮開出千萬發票！恭喜爭鮮迴轉壽司新店家樂福店的幸運顧客！」，獨樂樂不如眾樂樂，邀所有顧客一同沾沾喜氣，祭出優惠二重送，自4/25至4/27限時3天，前往爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市點餐，可享滿鮮鮭魚子2+1貫，3貫只要60元（原價90元）、燒炙起士蝦2貫特價60元（原價80元），統統60元就能開吃。

圖／翻攝爭鮮官網

可惜的是，另一間爭鮮餐酒館要掰掰了！ 爭鮮集團旗下首間餐酒館主題經營的「樂鮮Sushi bar」，開幕不到2年，4/24於臉書宣布將於4/30結束營業，後續以全新MAGiC TOUCH與大家見面。

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