連續5天開吃！ 達美樂「1披薩＋2副食」只要99元 限量1萬份開搶

達美樂推陳出新，這回超狂推出全新概念餐盒「MyBOX」，吸引美食愛好者的目光！主打主食提供6款超人氣披薩口味任選，包括道地美國、夏威夷、海鮮、加州BBQ雞肉、超級豪華與超級墨西哥等單款原價129元起，現在日起至4月28日更是有機會限量99元搶吃，快把握機會了！

圖／達美樂提供

MyBOX概念簡單明瞭，每一盒都包含一款主食和兩款副食，CP值真的超高。主食提供6款超人氣披薩口味任選，包括道地美國、夏威夷、海鮮、加州BBQ雞肉、超級豪華與超級墨西哥等。或是也可以換成達美樂獨有披薩捲餅，像是美式起司、壽喜燒牛柳、超級墨西哥等，不僅如此，每一盒MyBOX還可以搭配2種副食或甜點，包括蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球、焗烤蔬菜盅等，滿滿飽足感。

圖／達美樂提供

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為了讓更多人能夠品嚐到MyBOX的美味，現在還有限時限量99元優惠活動。即日起至至4月28日，每天下午4點前，透過達美樂官方臉書粉絲頁網路活動的訂餐連結，就能以優惠價格搶訂MyBOX，每日限量只有1,850盒，準備搶吃1萬套了！百元有找，找回最初便當百元內的回憶，真的要衝了！

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