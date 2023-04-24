快訊

「4G完全夠用」有必要辦5G網路？ 鄉民曝出手1關鍵：這時再辦就好

爆18歲兒「大學沒考上」將離台 小彬彬急澄清真相：回家向他道歉

弘仁會、華山幫互開67槍 少年「阿翔」A水錢成關鍵起因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4／30結束營業！爭鮮餐酒館「樂鮮Sushi bar」開幕未滿2年　將轉型「点爭鮮」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自爭鮮粉絲團
圖／取自爭鮮粉絲團

爭鮮餐酒館要掰掰了！ 爭鮮集團旗下首間餐酒館主題經營的「樂鮮Sushi bar」，開幕不到2年，今(24)日於臉書宣布將於4/30結束營業，後續以全新MAGiC TOUCH與大家見面。

圖／取自爭鮮粉絲團
圖／取自爭鮮粉絲團

全台第一個以迴轉台為主題的餐酒館「樂鮮Sushi bar」，於2021年12月盛大開幕，匯集了多達70多款料理，從生食、熟食、異國料理、創意壽司、刺身到下酒小菜、酒精飲品都有，更特別的是從下午4點一路營業到凌晨3點，完全翻轉迴轉壽司既有印象，成為壽司控、消夜美食聚餐小酌首選之一。

圖／取自爭鮮粉絲團
圖／取自爭鮮粉絲團

開幕短短不到2年，爭鮮集團最新於臉書粉專公告，「樂鮮 Sushi bar由衷感謝每一位來過樂鮮的顧客，本店營業至4月30日止，謝謝大家熱情的支持與愛護，請大家繼續鎖定我們的粉絲專頁，期待全新MAGiC TOUCH與您見面！」對此，爭鮮集團表示，因樂鮮經營形式不如預期，爾後原地址將轉型為新型態「MAGiC TOUCH 点爭鮮」，開幕日期目前尚未確定，將後續提供服務。

延伸閱讀：

台南人哭了！開業逾122年「百年油條」無預警結束營業

原物料漲太兇！彰化排隊名店「阿三肉圓」調漲5元，貢丸湯改為蝦丸湯

爭鮮 壽司

相關新聞

4／30結束營業！爭鮮餐酒館「樂鮮Sushi bar」開幕未滿2年　將轉型「点爭鮮」

開幕不到2年！爭鮮餐酒館「樂鮮Sushi bar」4／30結束營業　原因曝光

手機有468送海膽湯！王品5品牌優惠　免費送烤蝦、蛋糕

為慶祝母親節，王品集結旗下「陶板屋」、「品田牧場」、「藝奇」、「初瓦」等4個日韓品牌，限時推出「滿500送千元加菜券」的...

一次吃蕎麥麵＋天婦羅！「金子半之助×二月半」聯名了

來自日本的「金子半之助」，本次攜手台北蕎麥麵名店「二月半そば」，聯名推出「鴨南蠻蕎麥麵定食」、「牛五花蕎麥麵定食」、「野...

巨城繼鬥牛士後還有三商巧福 網友笑：酸菜店要開了！

難道新竹巨城購物中心近期餐飲新進櫃掀起懷舊風？繼「鬥牛士經典牛排」進駐巨城7樓開幕後，預告同樣是當年學生時代常吃的回憶「...

台南人哭了！開業逾122年「百年油條」無預警結束營業

創立於1901年、位於台南保安街的「百年油條」，日前無預警結束營業。開業至今逾122年的「百年油條」，已傳承至第三代，獨...

Isaac「酸菜魚三明治」登場！雞腿排吐司「限時半價」

台灣近期掀起「酸菜魚」熱潮。來自韓國的連鎖早餐「Isaac」即呼應台灣消費者的喜好，推出全台唯一的「酸菜魚三明治」，為民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦