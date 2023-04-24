4／30結束營業！爭鮮餐酒館「樂鮮Sushi bar」開幕未滿2年　將轉型「点爭鮮」

爭鮮餐酒館要掰掰了！ 爭鮮集團旗下首間餐酒館主題經營的「樂鮮Sushi bar」，開幕不到2年，今(24)日於臉書宣布將於4/30結束營業，後續以全新MAGiC TOUCH與大家見面。

圖／取自爭鮮粉絲團

全台第一個以迴轉台為主題的餐酒館「樂鮮Sushi bar」，於2021年12月盛大開幕，匯集了多達70多款料理，從生食、熟食、異國料理、創意壽司、刺身到下酒小菜、酒精飲品都有，更特別的是從下午4點一路營業到凌晨3點，完全翻轉迴轉壽司既有印象，成為壽司控、消夜美食聚餐小酌首選之一。

圖／取自爭鮮粉絲團

開幕短短不到2年，爭鮮集團最新於臉書粉專公告，「樂鮮 Sushi bar由衷感謝每一位來過樂鮮的顧客，本店營業至4月30日止，謝謝大家熱情的支持與愛護，請大家繼續鎖定我們的粉絲專頁，期待全新MAGiC TOUCH與您見面！」對此，爭鮮集團表示，因樂鮮經營形式不如預期，爾後原地址將轉型為新型態「MAGiC TOUCH 点爭鮮」，開幕日期目前尚未確定，將後續提供服務。

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