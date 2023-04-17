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吃到飽控必收！人氣串炸「串家物語」4大優惠懶人包：第二人半價、學生現折100元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／串家物語粉絲頁
圖／串家物語粉絲頁

來自日本大阪人氣串炸連鎖餐廳「串家物語」不時推出超值優惠，除了4月份平日專屬「第二人半價」外，因應兒童節加碼「親子合照任務」，只要完成活動即贈超人氣乳酪條一份。不僅如此，現在更推出超激省「學生優惠」，憑學生證入場，每人結帳金額現折100元！

圖／串家物語粉絲頁
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圖／串家物語粉絲頁
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串家物語推出季節精選主題甜點，圖為草莓季甜點。圖／串家物語粉絲頁
串家物語推出季節精選主題甜點，圖為草莓季甜點。圖／串家物語粉絲頁

串炸連鎖餐廳「串家物語」提供90分鐘無限暢食，多達25種以上各式串物可以選擇，搭配日本進口7種秘製沾醬，還有新鮮沙拉、季節精選主題甜點、道地日式熟食、綿密濃口的霜淇淋及數十種清涼飲料，受到廣大饕客歡迎與喜愛。以下整理「串家物語」4大優惠活動，手刀衝享串炸樂趣。

⬤ 4月份平日專屬：第二人半價

即日起至4/27，凡於平日下午4點前進場用餐，即享「第二人半價」，午餐、下午茶開吃都沒問題。

圖／串家物語粉絲頁
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⬤ 4月親子月優惠：完成指定任務，加贈「超人氣乳酪條」

即日起至4/30，凡至串家物語用餐，將親子合照上傳臉書或Instagram，並完成指定任務，加送「超人氣乳酪條」一份，活動詳情請洽各分店服務人員。

圖／串家物語粉絲頁
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⬤ 4月壽星優惠：當月壽星免費

串家物語推出2023壽星優惠，生日當月只要4位大人同行並出示壽星身分證件，即享當月壽星本人免費。

圖／串家物語粉絲頁
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⬤ 台南三井店限定：憑學生證入場，每人結帳金額「現折100元」

台南同學秀證件！串家物語台南三井店限定推出「學生獨享晚餐優惠」，即日起至4/30，凡於週一至四下午5點後、憑學生證入場，可享每人結帳金額「現折100元」。

圖／串家物語粉絲頁
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串家物語台南三井店

地址：台南市歸仁區武東里歸仁大道101號2樓（台南三井outlet）

營業時間：平日11:00-21:30、假日10:30-21:30（20:00最後入場）

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