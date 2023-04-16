韓料控平日福音！「阿豬媽」信義ATT店限定「299元商業午餐」，主餐牛豬2選1＋超豐富自助吧吃到飽
韓料控必知！台北高CP值韓式吃到飽名店「阿豬媽」信義ATT店推出超值商業午餐，每人只要299元就能享用牛/豬烤肉2選1及自助吧無限取用吃到飽，像是海鮮煎餅、各類炸物、泡菜炒飯、韓式小菜等統統不限量。週一至五限定優惠，平日休假先衝一波！
韓式吃到飽名店「阿豬媽」信義ATT店299元商業午餐持續進行中，凡於週一至五上午11點起至下午1點30分間入場，即可選擇「商業午餐方案」，299元品嘗固定份量的牛或豬烤肉一份，再享店家最受歡迎的「自助吧全食材」吃到飽，自助吧包含春川辣炒雞、海鮮煎餅等道地料理，韓式炸雞、炸餃子及小菜更是統統隨你吃，水果、飲料應有盡有，午餐就要吃飽飽。
此外，同時段也同步供應「韓式烤肉吃到飽」，平日午餐為479元方案，可隨當日喜好選擇。 而自助吧供應品項則可參考阿豬媽臉書菜單。
阿豬媽韓式烤肉吃到飽-信義ATT店
地址：台北市信義區松壽路12號5F（信義ATT 4 Fun 5F）
營業時間：週日至四11:00-22:00、週五及六11:00-23:00（全天供餐，無休息時段）
阿豬媽商業午餐優惠資訊
供應時段：平日11:00-13:30入場（用餐時間60分鐘）
供應品項：為固定份量及口味，提供厚切豬五花1份(原味及椒鹽各1)或牛五花及牛板腱各1盤，自助吧自由取用
注意事項：同桌用餐需選擇相同方案、店內消費總金額需另加10%服務費
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