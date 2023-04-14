麥當勞玩「新G」！ 4／18神秘新品網友瘋猜「新素雞」、即日起可樂「循環杯」買一送一

台灣麥當勞又有新idea了！ 速食業者每隔一段時間就會推出新產品引爆網友討論，台灣麥當勞於13日突然宣布「新G發表會」將在4/18舉行，一張充滿科技感元素的邀請函，似乎有著「新G」、「堡」，畫面讓網友充滿想像，引發網友搶答。

台灣麥當勞4/13在粉專PO文寫下「Stay hungry, Stay McDonald’s 是我們秉持的信念，跨食代的新G就此誕生，引進美式工藝，突破邊界極限，堡證讓你瞠目結舌、垂涎三尺」，並於邀請函下方寫下「4/18(二) 10:00 新G發表會 @麥當勞FB粉絲團」。

圖／翻攝麥當勞臉書

台灣麥當勞表示這將是新產品的發表會，照片一出網友紛紛留言瘋猜「素雞」、「素炸雞？」、「太空包上市？」、「全新烤雞堡要上市了？」、「學學必勝客，納豆炸雞，你的好選擇」、「看這個金色邊框還有這ㄍㄟ掰感，我大膽預測是極選系列要出新G堡」。不過也有網友趁機歪樓「奶昔？大飲料？」、「大杯可樂？」、「漲價的G嗎？」、「先把草莓聖代、巧克力聖代還給我」。

同時，台灣麥當勞為了鼓勵消費者使用循環杯，即日起至5/31，與可口可樂攜手推出「環保一杯起」活動，凡在指定的20間麥當勞餐廳門市，借用循環杯購買飲料，並於期限內歸還循環杯，就能免費獲得「中杯可樂兌換券」乙張。

圖／麥當勞提供

肯德基4/18起，新推出「海苔肉鬆脆雞」與「玫瑰荔枝Q蛋撻」，為媽媽們帶來不同以往的滋味。另外也與饒舌團體頑童MJ116成員大淵MUTA合作限時推出「炸雞香香餐」下殺折扣57折。

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