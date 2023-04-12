連續一個月優惠放大術！ 黑浮餐飲普發6000變7500元 加碼再抽3600珍饌饗宴禮包

美食優惠攻略+1！ 黑浮餐飲集團旗下兩大品牌「黑浮咖啡」與「奎克咖啡」攜手推出「政府發六千 黑浮再放大」優惠，自4/14至5/ 14，連續一個月在兩大品牌餐廳門市儲值滿6,000元，即可領取總價值1,500元的「驚喜大禮包」，等於直接將政府全民普發放大到7,500元。

圖／黑浮餐飲集團提供

黑浮餐飲集團限時一個月推出儲值6,000元即贈1,500元現金券好康，黑浮咖啡與奎克咖啡將送出品牌250元美饌饗樂金各1張，單筆消費最低滿600元即可使用；自家烘焙咖啡豆150元購物金各1張、頂級精釀啤酒200元購物金、紅利點數500點等，讓大家將手上的現金無限放大。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／黑浮餐飲集團提供

與此同時，使用APP儲值卡累計消費滿6,000元，還可再參加「黑浮集團加碼抽」抽出最高價值3,645元的黑浮集團「珍饌饗宴禮包」(1 名)，可免費品嚐15道明星人氣餐點、「滿手現金紅包600元」(2名)、黑浮集團紅利點數66點(1點=1元，共10名)。得獎獲贈的APP電子票券除了自用，還可轉贈給親朋好友同享好康，使用期限皆至7/31，讓饕客們細細品嚐美食饗宴！

圖／黑浮餐飲集團提供

另外，被喻為最強貝果品牌「好丘GOOd CHO’S」把普發6000元放大了，這回響應台灣政府全民普發6000元，推出「全民因6而快樂」優惠活動，只要即日起至5月14日，每週一個不同的爆款口味貝果直接66折，可以囤貨了！

延伸閱讀：

．名字對中全桌「XXL東石大蛤」吃到飽！屏東鹽埔直送「馬辣土芒果季」開跑，再抽2人同行1人免費

．領6千吃牛排、龍蝦！ 快衝「勞瑞斯牛肋排餐廳」6600滿額優惠 現折1千元再贈5百折價券