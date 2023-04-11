限時5天！日式鐵板炒麵、韓式魚板串買一送一～大稻埕貨櫃市集慶生優惠開跑
大稻埕碼頭貨櫃市集2歲了！這次特別推出平日限定的餐點優惠，辣炒年糕、日式炒麵、瑪格麗特披薩等熱門美食買一送一，還有其他攤位推出滿額送活動，只到4/14(五)，一起來幫市集慶生兼野餐～
「大稻埕碼頭貨櫃市集」於2021年4月開幕，進駐了義式、美式、日式、手搖飲等特色料理的店家，更有咖啡、啤酒佐餐；另外也會不定期舉辦音樂節，讓大家可以用美食搭配音樂，吹著徐徐河風、度過愜意的夜晚。這次買一送一的攤位總共有11攤，想吃哪攤記得先做功課，早點排隊才不會撲空唷！
除了買一送一的攤位之外，其他店家也有消費滿額的活動，鹹食、甜點、手搖飲及「大人的飲料」都幫大家準備好了，這個禮拜挑一天到大稻埕碼頭吹河風、悠閒散散步吧！
大稻埕碼頭貨櫃市集
買一送一 4/10～4/14 17:00～19:00
炎炎大阪燒：日式鐵板炒麵(每日限量15份)
PizzaLab：瑪格麗特披薩(每日限量15份)
食全食美：辣炒年糕
亞米亞米：經典茶品系列
DeLuNa韓式料理：魚板串(限量)
HotlaFood：經典熱狗堡(每日限量30份)
酒精性飲料
Kuro庫羅by Mod-大稻埕碼頭貨櫃市集：金賓high ball
酒肉大稻埕：馥郁瓶裝啤酒
NothingBar：日本梅酒(杯)
金色三麥 SUNMAI BAR：暗黑蜂蜜/瓶裝
微醺碼頭：調酒全品項
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
其他優惠：
我愛豹豹 I Love Bow：購買任一雞蛋仔送茉莉綠茶*1
打卡咖啡：購買咖啡全品項送司康*1
慶記滷味：購買滷味滿$300元送冰清酒
HotLa：單筆消費滿$500元送薯條
燒鳥部屋29！：購買六串套餐送沙瓦一杯
No Worries Cafe：買水果氣泡酒/咖啡系列送自家烘焙美式咖啡一杯
倆月倆日：購買蜂蜜芥末薯條送薯泥
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