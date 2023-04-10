超過140年老屋！台南「永樂町鼓茶樓」，吃傳統美食欣賞答嘴鼓表演

永樂町鼓茶樓已經被我列為必帶朋友造訪台南的景點與餐廳之一啦！永樂町鼓茶樓位於人文薈萃的宮後街，這是一條從清朝到現在都還存在的老街，全長約莫為80公尺。根據歷史記載，約莫在300年前，這條可是五條港鼎盛時期聯外的重要街道，而現在，則是對水仙宮附近府城人的生活要道，可見其重要程度。

永樂町鼓茶樓：屋齡超過140年

永樂町鼓茶樓的建築本體於1878年落成完工，屋齡超過140年，是一棟連棟的閩南式街屋，格局採三進的店住合一宅。說到三進，應該就不難想像這幢屋子有多深了。

永樂町鼓茶樓：樓層空間配置

在2017年的時候由十鼓文創進駐並著手整理，並於2018年7月7日正式對外開幕。這幢屋子保留三個世代（清末、日治、民初）的建築元素，進駐後也是使用減法工程呈現出房屋原始的風貌，永樂町鼓茶樓這幢老屋可以說是極具歷史價值，所以建議參加永樂町鼓茶樓的導覽，可以更認識它喔！

永樂町鼓茶樓：樓層空間配置-1樓吧檯禮品

永樂町鼓茶樓的第一進是店面，一推開門即會看到準備餐點的吧檯。不論是吧檯，或是其上面所陳列的商品，看起來都好討人喜歡。加上這裡的點心都很接地氣，品嘗點心也是不失為認識台南的一個好方法喔！

一旁磚牆上所展示的不僅僅是有歷史的時代產物，也加上了不少十鼓的元素。

因為是三進的關係，所以在櫃檯與劇場之間運用天井增加室內採光，這座天井設計的超有意境，也很美，重點是從不同角度拍攝，感覺都不盡相同，若有機會來到永樂町鼓茶樓，建議大家可細細地品嘗其中的美好。

永樂町鼓茶樓：樓層空間配置-1樓挑高劇場

第二進本為工廠用途，後來則改為表演劇場，為了降低容積率，也就是可以讓劇場看起來更為氣派，所以將屋頂樑木與大面積磚牆變成一個開闊的大劇場。這一區除了劇場，當然也設計了階梯式的舞臺，可以讓客人脫鞋子走到滿滿木頭香氣的座位欣賞傳統的鬥嘴鼓表演。

永樂町鼓茶樓：樓層空間配置-2樓用餐空間

2樓的空間規劃有用餐區與展覽區，用餐區與1樓的劇場表演區是在同一進，也就是說這裡的1與2樓是採挑高與延伸的設計方式。點我購買永樂町鼓茶樓優惠票

永樂町鼓茶樓：樓層空間配置-2樓展示空間

走過天井，我們可以欣賞到台南老照片與歷史文物，這個空間會不定期推出特展，其實啊！其中的佈置也與「答鼓嘴」的節目內容相關，可謂搭配的相得益彰，走進永樂町鼓茶樓便覺得這幢屋子不簡單，也可感受到當初在設計這幢樓的用心，不僅保留了當代的歷史建築特色工法，更是以相關文物增添其丰采。

再往上走，經過樓梯轉角又是不一樣的風景。鑄鐵花窗、珍貴屋樑與磚瓦，每一處都在說明 代的歷史故事，值得我們細細探索。

永樂町鼓茶樓：樓層空間配置-3樓包廂用餐

位於3樓的這個空間是多人的會議包廂，保留了原始木屋結構日式的淋雨板，這個包廂可容納10人以上用餐，溫暖的原木空間與前段日式庭院造景互相呼應，是一個相當享受的空間。說到這邊大家一定會覺得奇怪，那麼這一層樓的餐點該如何配送？其實天井設計有巧妙之處，在這邊就賣個關子，留待大家自行來探索。

永樂町鼓茶樓：精緻菜單

接著我們要走回1樓用餐和欣賞表演啦！基本上進永樂町鼓茶樓的流程大致如下：不過也可以適時調整啦！12:00抵達並陸續出餐，12:30-13:15 觀賞表演+用餐，13:20-13:50 導覽解說，店家建議停留時間為1.5-2小時，有興趣的讀者可以安排嚕！知道流程後不妨來看一下菜單，套餐採五選一的方式：有A茶香荷飯套餐（葷、素）、B鼓香虱目魚套餐、C蔗香筍干排骨套餐、D功夫茶套餐（葷、素）、E鼓茶 Q 麵套餐（葷、素）等。這裡有更多菜單內容

永樂町鼓茶樓：精緻菜單-古香虱目魚套餐

Vicky點得是古香虱目魚套餐，這虱目魚可以說是利用台南在地食材來烹煮的一道菜。這魚肚部位口感細緻豐富，是平日裡Vicky就很喜歡吃的食物之一。永樂町鼓茶樓古香虱目魚乃搭配冬瓜、白菜一起燉煮，很是美味。而且永樂町鼓茶樓所採用的虱目魚是無刺的，這樣吃起來更為爽快。

小菜有花椰菜和豆乾，口味上並沒有太過突出，不過也是好吃的。

木耳和小黃瓜的小菜很清爽，最喜歡的是搭配著桂花烏龍享用，不膩口，我一連喝了5杯哩！

永樂町鼓茶樓：看戲嚕

話說這表演團隊乃是由十鼓文創經營，表演過程中會搭配鼓、鑼、鈸等樂器，甚至於烹調工做演出。表演的戲劇共有三部，金時光這齣戲主要內容為啥咪是『百貨店』？和日本人一較高下的鴨仔樓和「20連棟」、日本時代的「高級娛樂場所」-酒樓、香貢貢的菜色-台式、日式、洋式，我們這次欣賞的是這一齣。像是為什麼鄭成功反清復明不成功？為什麼台南人那麼愛吃虱目魚？府城三大酒樓醉仙閣和宮後街有什麼關係？聽說鼓茶樓有藝旦出沒？這就是鄭成功與台南小吃這齣戲的主要內容，朋友說這齣也很不錯，我們約好下次再去欣賞第三齣，因為這裡的表演真的好好看。

在這裡把永樂町鼓茶樓推薦給想更了解台南文化的朋友，雖部分表演內容是台語，但有國語與台語交替著表演，基本上應該都聽得懂，加上現場的音樂都是表演者現場吹奏，不是放音樂的，真的大大考驗，也說明了表演者的功夫很扎實。來到永樂町鼓茶樓不僅可以用餐和欣賞表演，更是可以探訪這幢140多年的老屋，真的很值得一來。

同步把附近的景點地圖分享給大家。

永樂町鼓茶樓 | 官網

電話：06-223-6722

地址：台南市中西區宮後街15號

營業時間：平日10:30-17:30提供商業午餐、下午茶、點心，假日10:30-17:30提供飄香套餐、下午茶、點心、答嘴鼓表演（每週二、三公休日）

演出時段：平日（預約制請來電洽詢），假日中午12:30（常態演出）（如遇國定假期，可能調整演出時間）

停車：

海安路二段地下停車場（地下二樓62-63柱附近從民權路出口上來、步行約5分鐘）

西門圓環停車場

民權路停車場（民權路二段與新美街路口）

附註：宮後街為狹小街道，請勿將車輛駛入巷內

附註：同行者可於西門路二段金格食品下車，由路口步行約50公尺即可抵達

附註：假日周邊停車場容易滿位，敬請提早出門，以利準時抵達

交通方式：

高鐵：高鐵台南站→轉搭台鐵沙崙站→抵達台南火車站→前站出站→選擇轉乘計程車或公車

台鐵：台南火車站→前站出站→選擇轉乘計程車或公車，車程約5分鐘，或直接步行約20分鐘

公車：台南火車站→前站出站→搭88公車至神農街站，下車後步行約5分鐘

文章來源：Vicky媽媽的遊樂 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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