終於盼到！全家「這款涼麵」上架獲好評被激推，網友怕買嘸：請大家不要買
終於上市了！日前，有網友在超商分享臉書社團中PO出一款涼麵，表示自己等這款上市等了好久，麵條類似天使麵，當作冷食更清爽，搭配獨立包裝的醬料，拌勻吃超順口。不少網友看到分享也紛紛表示「這個好吃，大推！」、「這個真的好吃」，特別適合推薦給不愛吃麻醬涼麵的朋友。
超商新涼麵！全家這款「台酒花雕雞絲涼麵」一推出就受到網友喜愛，有網友特別分享在臉書社團裡，透露這款涼麵的麵條口感有點像麵線，醬汁和花雕酒是獨立包裝，可依自己喜好添加，醬汁鹹甜加上花雕酒香很順口，雞絲部分吸滿湯汁，配上香菇絲跟枸杞、蔥花，層次很豐富，酒精成分低於0.5%，不怕吃完頭昏昏。
有吃過這款涼麵的網友也表示「醬料口味很剛好，麵條細細的，好吃！」、「好吃+1」、「這個真的超好吃～熱量又低～真心推」，甚至有網友怕買嘸，刻意說反話表示「不！難吃死了！這麼難吃的東西就讓我來幫大家解決吧！交給我就好！請大家不要買！」引來眾人歡笑。
延伸閱讀：
．可愛到尖叫！7-11新品集結「布丁狗、櫻桃小丸子、蠟筆小新」等超萌角色，「大頭公仔棒棒糖」更是必敗，限定優惠一次看
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言