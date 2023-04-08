終於盼到！全家「這款涼麵」上架獲好評被激推，網友怕買嘸：請大家不要買

終於上市了！日前，有網友在超商分享臉書社團中PO出一款涼麵，表示自己等這款上市等了好久，麵條類似天使麵，當作冷食更清爽，搭配獨立包裝的醬料，拌勻吃超順口。不少網友看到分享也紛紛表示「這個好吃，大推！」、「這個真的好吃」，特別適合推薦給不愛吃麻醬涼麵的朋友。

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友黃子欣)

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友黃子欣)

超商新涼麵！全家這款「台酒花雕雞絲涼麵」一推出就受到網友喜愛，有網友特別分享在臉書社團裡，透露這款涼麵的麵條口感有點像麵線，醬汁和花雕酒是獨立包裝，可依自己喜好添加，醬汁鹹甜加上花雕酒香很順口，雞絲部分吸滿湯汁，配上香菇絲跟枸杞、蔥花，層次很豐富，酒精成分低於0.5%，不怕吃完頭昏昏。

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友黃子欣)

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友黃子欣)

有吃過這款涼麵的網友也表示「醬料口味很剛好，麵條細細的，好吃！」、「好吃+1」、「這個真的超好吃～熱量又低～真心推」，甚至有網友怕買嘸，刻意說反話表示「不！難吃死了！這麼難吃的東西就讓我來幫大家解決吧！交給我就好！請大家不要買！」引來眾人歡笑。

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