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炸蝦免費吃！日本NO.1豬排「吉豚屋」滿額就送「海老蝦」，主餐加29元再享特調解膩飲品

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣吉豚屋かつや粉絲頁
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餐飲優惠再＋1！日本NO.1豬排連鎖專賣「吉豚屋」歡慶兒童節，即日起至4/5，推出消費滿額就送「炸蝦」一份的優惠活動，加碼再推主餐加購特調飲料只要29元，酥脆豬排搭配不同飲品吃起來更過癮，少女系、大人系口味統統一次滿足。

圖／台灣吉豚屋かつや粉絲頁
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豬排專賣「吉豚屋」自4/1起至4/5推出滿額送炸蝦優惠，凡於活動期間單筆消費滿300元，即贈「海老蝦」一份，加碼首推特調飲料加購優惠價29元，包含經典「無糖茉香綠茶」、少女系「蜜桃風味紅茶」、輕熟「黑天使奶茶」及大人系「蜂蜜啤酒風味綠茶」等解膩飲品。

圖／台灣吉豚屋かつや粉絲頁
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圖／台灣吉豚屋かつや粉絲頁
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此外，「吉豚屋」必點「豬排丼」還有兩種派別吃法，分為「淋蛋汁」和「淋醬料」，讓饕客們可以隨著自己的喜好吃出最美味的豬排丼。現在，快把握滿額送炸蝦及飲料加購優惠，一次統統Get起來吧！

圖／台灣吉豚屋かつや粉絲頁
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