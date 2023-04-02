4月連假美食優惠！ 10up餐廳&飯店「姓名優惠+買一送一」 爽嗑「Buffet吃到飽」手刀預定

4月連假開跑，各大飯店、餐廳美食優惠追起來！ 喜歡吃到飽的朋友必追這一篇，晶華酒店「栢麗廳」晚餐指定時段可享買一送一，馬辣旗下10品牌推4中文4英文姓名優惠，以及姓「石」姓「郭」的幸運兒皆有餐廳優惠，手刀預定吃起來！

台北晶華酒店 栢麗廳

圖／台北晶華酒店提供

台北晶華酒店人氣的吃到飽餐廳「栢麗廳」推出指定時段買一送一優惠，即日起至4/5推出連續優惠，活動期間的20:00起至21:30用餐時段，可享有優惠「每位1,780元享買一送一」(需另加一成服務費，每位服務費恕無折扣，優惠不得併行使用)。

台北老爺酒店 Le Cafe

圖／台北老爺酒店提供

台北老爺酒店「Le Cafe咖啡廳」推出「中華美饌，尋味之旅」，同時4月份期間的平日午晚餐期，用餐者的姓名只要有「大、中、華」其中一字，即可享有75折優惠好康。

馬辣集團10品牌

圖／馬辣集團提供

馬辣集團推出4/1至4/30日含2成人以上同行，只要其中一人的中文姓名內有「承、恩、詠、晴」任一字(可同音)；或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任一個，前至少一日訂位並告知參加活動，在用餐前出示相關證件（身分證/健保卡/護照/個人名片）確認，就可享旗下10品牌吃到飽優惠...(詳情請看)

石研室

石研室推出雙人套餐優惠，原價676元，特價498元。圖／石研室提供

石研室推出7周年優惠活動，號召全國名字中有「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音的朋友，即日起至4/30到石研室消費，凡對中1字同音者享全桌8折，若有2字同音者享全桌5折，憑身分證、健保卡等有效證件即可享折扣，每桌限優惠1次，快揪「石」姓好友開鍋。

尬鍋

圖／王品集團提供

王品集團的尬鍋推出同音優惠，即日起至4/30前，不限姓「郭」還是名字裡有「國」，只要有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音的民眾，憑身分證、健保卡等相關有效證件到店消費，即可享整桌套餐88折優惠，每桌限用1次。

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