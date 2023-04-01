身分證拿出來！ 馬辣集團4月優惠「對中姓名這4字」　爽嗑藍鑽蝦、巨蛤 「草莓吃到飽」加碼再延長

清明、兒童連假是聚餐的好時機！ 馬辣集團集結旗下10大品牌推出4月專屬優惠，只要姓名中有指定中文任一字或英文任一個，活動期間只要姓名有任1項符合資格就可享4月升級活動，能享有阿拉伯藍鑽蝦、XXL東石大蛤、美國見島和牛吃到飽等優惠。

根據內政部統計和網路票選資料顯示，民國100年後出生的孩子，中文命名以「承恩」以及「詠晴」最多，英文則為「Olivia、Emma、William、Lucas」佔據排行榜單。馬辣集團推出4/1至4/30日含2成人以上同行，只要其中一人的中文姓名內有「承、恩、詠、晴」任一字(可同音)；或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任一個，前至少一日訂位並告知參加活動，在用餐前出示相關證件（身分證/健保卡/護照/個人名片）確認，就可享各品牌以下免費升級。

．馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」，還有快閃限定1～4週的「茂谷柑」吃到飽活動。而原定僅上架1週草莓季，加碼再延長至4/5，選用苗栗大湖每日產地新鮮直送的「香水草莓」，還有一系列的夢幻草莓主題甜點、冰淇淋輪番上陣，此外，馬辣信義店、南京店、復興店、中山店、漢口店還加碼祭出「BAR ROYAL草莓氣泡酒」無限暢飲。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋可享「XXL東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣集團提供

．新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。

新馬辣、新馬辣plus+。圖／馬辣集團提供

．熊一頂級燒肉：不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

熊一燒肉。圖／馬辣集團提供

．哞哞屋和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

哞哞屋和牛燒肉。圖／馬辣集團提供

．夯下去新潮和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

夯下去。圖／馬辣集團提供

．燒肉ChaCha個人和牛燒肉：不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份，不能累贈。

燒肉ChaCha。圖／馬辣集團提供

．涮樂和牛鍋物 食べ放題：不限時段，選擇「有牛的放題、安格斯黑牛放題、極上和牛放題」任一方案，可享炙燒烏魚子焦糖玉子握買1送1；選擇「極上雙和牛放題」方案，則享炙燒烏魚子焦糖玉子握吃到飽。

涮樂和牛鍋物。圖／馬辣集團提供

．問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：不限時段，選擇指定套餐「兩人明蝦和牛海陸套餐」，即贈2隻佐渡花蟹。「四人極上雙和牛海陸套餐」，即贈4隻佐渡花蟹。全新推出「安格斯黑牛」吃到飽方案，平日午餐只需888元，參與Google評論還可免費升級哈根達斯16種精選口味任你吃，以及7款果汁、茶飲暢飲。

問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋。圖／馬辣集團提供

．狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤現流鮭魚下巴」乙份。忠孝店限定吃到飽方案：每日限量20組，最低988元起即可享有美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、自製午魚一夜干、鮮香菇炒水蓮、香烤巨大海虎蝦等逾百道頂級、精緻日料吃到飽。

狗一下完成指定任務並全桌消費滿千元，即享「鹽烤現流鮭魚下巴」乙份。圖／馬辣集團提供

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