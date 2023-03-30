連假就去這！宜蘭頭城「渲咖啡」無敵海景一秒置身希臘愛琴海，推薦餐點、鄰近景點1次收
坐擁無敵海景！頭城外澳「Shine Cafe 渲咖啡」由「真情非凡行館」民宿房間改造而成，藍白相間的地中海風格建築，讓人有一秒置身希臘愛琴海的錯覺。店內的每個角落、細節，全都出自年輕老闆之手，除了親手設計布置外，店名、LOGO、餐廳外觀、室內裝潢及家具都以「海洋的藍、雲朵的白和太陽的金黃」為元素打造，就連餐具都不馬虎。
「Shine Cafe 渲咖啡」三樓景觀台開放給顧客賞海景、拍美照，吹著海風坐在沙發上，愜意放鬆，蔚藍大海一望無際。用餐時，透過玻璃窗近距離坐望海上的龜山島。店家調整新菜單，增加早餐拼盤，內含法式吐司、德式香腸、水煮蛋、堅果沙拉佐青梅蘋果醋醬等，清爽好吃無負擔。部落客ㄚ欣推薦「南瓜濃湯」，香濃順口。
上午11點起供應飯、麵主食，特別是必點「蘭陽三寶烤餅」，香脆薄餅搭配宜蘭在地煙燻鴨賞、三星蒽、酸甜的蜜金棗、起司，入口好豐富。喜歡甜點也可參考「濃情焦糖布丁」及「焦糖肉桂捲」。
而從「真情非凡行館」門口走出去就是外澳沙灘，可以直奔沙灘踏浪。一樓「伍参港海廚料理」則有當季海鮮套餐及定食料理。清明連假無休，快快私信預約，前往享受宜蘭頭城的陽光、沙灘和美食吧！
【Shine Cafe 渲咖啡】
電話：0925-087-427
公休：週二、三，連假例外（4/6~4/7調休）
營業時間：週一、四：10:30-18:00（最後點餐17:00）；週五、六、日：8:30-18:00（最後點餐17:00）
地址：宜蘭縣城鎮濱海路二段72號2樓 (餐廳入口在門號後方外澳沙灘旁，車子開進收費停車場後，可以停到靠近渲咖啡的下面停車格，再走階梯上去)
優惠活動：至3月底早餐時段8:30-10:30享8折優惠
附近景點：外澳海水浴場、蘭陽博物館、烏石港
餐點：早餐（8:30~10:30供應）、義大利麵（11:00開始供應）、南洋風咖哩雞飯（11:00開始供應）、紅酒燉牛肉燴飯（11:00開始供應）、烤餅、烤物、炸物、鬆餅、烘焙甜點、飲品、比利時啤酒
※巔峰時刻用餐時間90分鐘，酌收一成服務費。11:30~13:30 每人低消380元，其餘時段每人低消240元，10歲以下每人低消100元，5歲以下免低消，最低消費以加總計算
停車：外澳遊客中心旁有收費停車場
備註：有兒童椅、兒童餐具、置物籃、寵物友善餐廳（需裝寵物籃）、新菜單早餐內容物有稍微變動（無薯條）
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