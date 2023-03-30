連假就去這！宜蘭頭城「渲咖啡」無敵海景一秒置身希臘愛琴海，推薦餐點、鄰近景點1次收

坐擁無敵海景！頭城外澳「Shine Cafe 渲咖啡」由「真情非凡行館」民宿房間改造而成，藍白相間的地中海風格建築，讓人有一秒置身希臘愛琴海的錯覺。店內的每個角落、細節，全都出自年輕老闆之手，除了親手設計布置外，店名、LOGO、餐廳外觀、室內裝潢及家具都以「海洋的藍、雲朵的白和太陽的金黃」為元素打造，就連餐具都不馬虎。

「渲咖啡」由「真情非凡行館」民宿房間改造而成，旁邊的「伍参港海廚料理」提供當季海鮮套餐及定食料理。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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「Shine Cafe 渲咖啡」三樓景觀台開放給顧客賞海景、拍美照，吹著海風坐在沙發上，愜意放鬆，蔚藍大海一望無際。用餐時，透過玻璃窗近距離坐望海上的龜山島。店家調整新菜單，增加早餐拼盤，內含法式吐司、德式香腸、水煮蛋、堅果沙拉佐青梅蘋果醋醬等，清爽好吃無負擔。部落客ㄚ欣推薦「南瓜濃湯」，香濃順口。

此為二月拍攝的早餐拼盤，新的菜單內容物有變，以現場菜單為主。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「南瓜濃湯」香濃好喝。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

上午11點起供應飯、麵主食，特別是必點「蘭陽三寶烤餅」，香脆薄餅搭配宜蘭在地煙燻鴨賞、三星蒽、酸甜的蜜金棗、起司，入口好豐富。喜歡甜點也可參考「濃情焦糖布丁」及「焦糖肉桂捲」。

「番茄紅醬胭脂蝦細麵」佐漬飛魚卵，麵條軟硬適中，來自大溪的胭脂蝦口感不像白蝦那樣結實。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「蘭陽三寶烤餅」香脆薄餅搭配煙燻鴨賞、三星蒽、酸甜的蜜金棗、起司很好吃，但份量不多。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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而從「真情非凡行館」門口走出去就是外澳沙灘，可以直奔沙灘踏浪。一樓「伍参港海廚料理」則有當季海鮮套餐及定食料理。清明連假無休，快快私信預約，前往享受宜蘭頭城的陽光、沙灘和美食吧！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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【Shine Cafe 渲咖啡】

電話：0925-087-427

公休：週二、三，連假例外（4/6~4/7調休）

營業時間：週一、四：10:30-18:00（最後點餐17:00）；週五、六、日：8:30-18:00（最後點餐17:00）

地址：宜蘭縣城鎮濱海路二段72號2樓 (餐廳入口在門號後方外澳沙灘旁，車子開進收費停車場後，可以停到靠近渲咖啡的下面停車格，再走階梯上去)

優惠活動：至3月底早餐時段8:30-10:30享8折優惠

附近景點：外澳海水浴場、蘭陽博物館、烏石港

餐點：早餐（8:30~10:30供應）、義大利麵（11:00開始供應）、南洋風咖哩雞飯（11:00開始供應）、紅酒燉牛肉燴飯（11:00開始供應）、烤餅、烤物、炸物、鬆餅、烘焙甜點、飲品、比利時啤酒

※巔峰時刻用餐時間90分鐘，酌收一成服務費。11:30~13:30 每人低消380元，其餘時段每人低消240元，10歲以下每人低消100元，5歲以下免低消，最低消費以加總計算

停車：外澳遊客中心旁有收費停車場

備註：有兒童椅、兒童餐具、置物籃、寵物友善餐廳（需裝寵物籃）、新菜單早餐內容物有稍微變動（無薯條）

Shine Cafe 渲咖啡粉絲頁

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