買不到必勝客健身環！ 意外入手「遍體鱗傷」餡料滿滿隱藏版 網驚：這才難買吧

你買到了沒！？ 必勝客最新愚人節力作，只有餅皮沒有內餡的芝心披薩圈「零傷害披薩」，4/1一推出即刮起全台入手嚐鮮旋風，有網友分享想跟風追一下零傷害披薩，沒想到沒買到被喻為運動健身環的披薩，反而購得一份隱藏餡料版，網友知道後稱羨「想吃、這才難買吧！」。

YTR《100種理想》4/1晚間於粉專分享，因為看到一堆人在po「零傷害披薩」，想跟個風吃一下，跑了好幾家店都說賣完了，直到最後一間店員突然說「雖然沒有零傷害披薩，但有遍體鱗傷披薩要不要」，原po雖然很傻眼，但因為太想吃還是買了，更直說必勝客大成功，披薩裡面外面皆不浪費。

圖／翻攝100種理想粉專

貼文一出，網友紛紛驚訝表示「都是料好棒」、「這才難買吧」、「我比較想吃遍體鱗傷」、「就像是有切邊跟沒有切邊的土司一樣」、「竟然買到隱藏版中的隱藏版」。更引網友們好奇，遍體麟傷到底是什麼口味呢？原po則答「類似海鮮」。

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