快訊

新北板橋工人施工疑踩空電梯井 「6樓跌到2樓」命危

柯文哲訪美層級與聲量不如預期 民眾黨自行「降級」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買不到必勝客健身環！ 意外入手「遍體鱗傷」餡料滿滿隱藏版 網驚：這才難買吧

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan粉專、100種理想粉專
圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan粉專、100種理想粉專

你買到了沒！？ 必勝客最新愚人節力作，只有餅皮沒有內餡的芝心披薩圈「零傷害披薩」，4/1一推出即刮起全台入手嚐鮮旋風，有網友分享想跟風追一下零傷害披薩，沒想到沒買到被喻為運動健身環的披薩，反而購得一份隱藏餡料版，網友知道後稱羨「想吃、這才難買吧！」。

YTR《100種理想》4/1晚間於粉專分享，因為看到一堆人在po「零傷害披薩」，想跟個風吃一下，跑了好幾家店都說賣完了，直到最後一間店員突然說「雖然沒有零傷害披薩，但有遍體鱗傷披薩要不要」，原po雖然很傻眼，但因為太想吃還是買了，更直說必勝客大成功，披薩裡面外面皆不浪費。

圖／翻攝100種理想粉專
圖／翻攝100種理想粉專

貼文一出，網友紛紛驚訝表示「都是料好棒」、「這才難買吧」、「我比較想吃遍體鱗傷」、「就像是有切邊跟沒有切邊的土司一樣」、「竟然買到隱藏版中的隱藏版」。更引網友們好奇，遍體麟傷到底是什麼口味呢？原po則答「類似海鮮」。

延伸閱讀：

身分證拿出來！ 馬辣集團4月優惠「對中姓名這4字」　爽嗑藍鑽蝦、巨蛤 「草莓吃到飽」加碼再延長

把6000元變12000元！美福食集頂級A5和牛「買一送一」

客運 披薩 必勝客

相關新聞

4月連假美食優惠！ 10up餐廳&飯店「姓名優惠+買一送一」 爽嗑「Buffet吃到飽」手刀預定

4月連假開跑，各大飯店、餐廳美食優惠追起來！ 喜歡吃到飽的朋友必追這一篇，晶華酒店「栢麗廳」晚餐指定時段可享買一送一，馬辣旗下10品牌推4中文4英文姓名優惠，以及姓「石」姓「郭」的幸運兒皆有餐廳優惠，手刀預定吃起來！

台北知名74年老派「沾美西餐廳」5月起漲 網：還是很佛

物價漲聲四起，1949年創立、位於台北市仁愛路圓環的老字號「沾美西餐廳」，也擋不住物價波動的壓力，為反應成本，正式宣告自...

買不到必勝客健身環！ 意外入手「遍體鱗傷」餡料滿滿隱藏版 網驚：這才難買吧

買不到必勝客運動環！ 意外入手「遍體鱗傷披薩」

必勝客「零傷害披薩」可當健身環！ 網友狂推：真的好吃

今天是愚人節，必勝客推出今日限定「零傷害披薩」，中間無料，只剩下外圍一圈、內藏起司，臉書還有三張趣味梗圖，包括可以當健身...

4月甜食控必追！ 春水堂「365杯飲品生日慶」、黑浮「爆量白玉麻糬鬆餅」快閃兒童節

4月為甜食控帶來新消息！ 春水堂推出全新夏日新品，洛神汁為底基，搭配百香果、愛玉的「夏之洛神、洛神香檸」，同時為40歲生日慶暖身，4/1開跑鐵粉挑戰賽，踩點挑戰成功就免費送365杯經典春水堂飲品；黑浮

叫外送聰明省！4月「foodpanda優惠碼」懶人包快收好

即將邁入繳稅季，各種精省荷包的撇步都要牢記！如果經常叫外送，以下4月份各項foodpanda優惠碼一定要收好，要注意的是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦