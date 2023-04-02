聽新聞
test
0:00 / 0:00
買不到必勝客健身環！ 意外入手「遍體鱗傷」餡料滿滿隱藏版 網驚：這才難買吧
你買到了沒！？ 必勝客最新愚人節力作，只有餅皮沒有內餡的芝心披薩圈「零傷害披薩」，4/1一推出即刮起全台入手嚐鮮旋風，有網友分享想跟風追一下零傷害披薩，沒想到沒買到被喻為運動健身環的披薩，反而購得一份隱藏餡料版，網友知道後稱羨「想吃、這才難買吧！」。
YTR《100種理想》4/1晚間於粉專分享，因為看到一堆人在po「零傷害披薩」，想跟個風吃一下，跑了好幾家店都說賣完了，直到最後一間店員突然說「雖然沒有零傷害披薩，但有遍體鱗傷披薩要不要」，原po雖然很傻眼，但因為太想吃還是買了，更直說必勝客大成功，披薩裡面外面皆不浪費。
貼文一出，網友紛紛驚訝表示「都是料好棒」、「這才難買吧」、「我比較想吃遍體鱗傷」、「就像是有切邊跟沒有切邊的土司一樣」、「竟然買到隱藏版中的隱藏版」。更引網友們好奇，遍體麟傷到底是什麼口味呢？原po則答「類似海鮮」。
延伸閱讀：
．身分證拿出來！ 馬辣集團4月優惠「對中姓名這4字」 爽嗑藍鑽蝦、巨蛤 「草莓吃到飽」加碼再延長
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言