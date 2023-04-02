環保杯享優惠！ 星巴克狒狒馬克杯領軍推「自備環保杯集點」 茶湯會「樂湯同樂杯」加購帶著走

環保杯優惠來了！ 呼應四月GMoG（Global Month of Good）月，星巴克將首度推出「自備環保杯集點」活動，以生活在叢林或是荒漠的野生動物為靈感，四款野生動物馬克杯同步登場；茶湯會這次也與「樂扣樂扣LocknLock」合作，共同推出「茶湯同樂杯」品牌環保杯，700mL大容量，讓飲料控們大杯飲料輕鬆帶著走！

圖／星巴克提供

星巴克 野生動物馬克杯&環保杯集點

圖／星巴克提供

狒狒之亂落幕同時星巴克也恰巧推出了「狒狒馬克杯」！為呼應四月GMoG（Global Month of Good）月，4/7至4/30，星巴克將於全門市推出「自備環保杯數位集點活動」，活動期間內攜帶自備環保杯（含星巴克循環杯）點購任一飲料，即可獲得乙點，凡集滿4點，即可獲得25週年限定飲料提袋乙個（兌換期間：2023/4/14至5/7依各門市現貨，數量有限單店兌換完為止）。

圖／星巴克提供

歡慶GMoG月，星巴克以生活在叢林或是荒漠的野生動物為靈感，於4/7起全門市推出四款商品「智者狒狒馬克杯、圓眼疣豬馬克杯、叢林之后馬克杯、叢林探險馬克杯」，豐富鮮明的色彩，間接反映出人類與大地的連結。

茶湯會x樂扣樂扣「茶湯同樂杯」

圖／茶湯會提供

茶湯會4月起，推出四季春系列新品，有四季春、果果四季春，以及QQ檬檬四季春，入口後清香甘醇，讓人喝了如沐春風。同時也與樂扣樂扣LocknLock合作，推出「茶湯同樂杯」環保杯，有700ml大容量，並且隨杯附有可以360度旋轉的環保粗吸管、上蓋及矽膠提帶，瓶身採用不含雙酚A的Tritan材質，不僅安全環保，更方便隨身攜帶。4/1起於茶湯會門市消費，即可以550元輕鬆加購。

圖／茶湯會提供

COMEBUY送愛到偏鄉 教孩童從小環保喝好水

COMEBUY持續秉持著ESG企業永續展望，在兒童節前夕與偏鄉「五寮國小」一起為全校100位師生慶祝兒童節。COMEBUY帶著青春活力與愛，一早特別準備經典的蘋果冰茶、芋圓奶茶、蜂蜜檸檬與冷泡茶，由TOGO車行駛至學校操場內，為讓小朋友從小能養成環保習慣，特別贈送每人一瓶能重複使用的BTS潮行杯，做為偏遠學校的驚喜兒童節禮物，同時機會教育環保的重要性，告訴同學使用重複杯能減少垃圾對環境的傷害，更要大家每天多喝好水。

圖／COMEBUY提供

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