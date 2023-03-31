天母人嗨！台北第一蝦仁飯「忠青商行」插旗大葉高島屋，開幕慶享買一送一，就近品嘗天王同款
忠青商行進駐天母！主打招牌蝦仁飯的「忠青商行」宣布好消息，自今(31)日起正式登陸大葉高島屋，天母人也能就近享用台北第一蝦仁飯。此外，店家同步再推開幕限定活動，即日起至4/2，至店消費任一套餐，並加入官方LINE好友，即可領取「極品好蝦套餐」兌換券，相當於是買一送一啦！
天王周杰倫都捧場！周杰倫也曾到訪品嘗的蝦仁飯專賣「忠青商行」正式進駐大葉高島屋，「忠青商行」除了招牌蝦仁飯外，現炸排骨與雞白湯更是必點，而「威士忌牛肉燥蛋飯」則是天王的最愛。現在，天母人也能鄰近品嘗到同款美味，即日起至4/2，至店消費任一套餐，並加入官方LINE好友，還能領取「極品好蝦套餐」兌換券乙張，每日限量20組，動作慢可就沒有囉！
而「忠青商行」天母新據點的消息一出，便有網友留言表示「太好了，不用跑那麼遠去吃了」、「我的最愛眷村味道，終於到天母開店，以後不用跑到市中心」，看出饕客對新展店的期待與支持。
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