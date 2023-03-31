天母人嗨！台北第一蝦仁飯「忠青商行」插旗大葉高島屋，開幕慶享買一送一，就近品嘗天王同款

清明連假餐飲懶人包一次收！終於迎來5天連假，以下整理各大速食、超商、多家咖啡及手搖的連假優惠，買一送一、單件10元等多種超好康統統有，甚至還有霜淇淋免費吃，嗑炸雞、披薩配手搖都有優惠，連假就要有吃有喝

2023-03-31 12:00