Cremia「山梨縣產麝香葡萄冰淇淋」4/1開賣！板橋大遠百快閃店也吃得到快衝

日本最強的冰淇淋品牌「Cremia北海道冰淇淋」，自進軍台灣後掀起一波打開風潮，此次推新北板橋大遠百快閃，還有全球獨家限定「山梨縣產麝香葡萄霜淇淋」，同步門市開賣，天氣漸熱，絕對要吃吃看了。

圖／Cremia官網、粉專

「Cremia北海道冰淇淋」強調濃郁鮮奶口感，因此使用25%北海道鮮奶油和12.5%高乳脂肪，綿密質地入口即化，滿滿幸福的感覺。這次快閃店首度在人氣板橋大遠百展店，活動只到即日起至4月12日務必把握！

圖／Cremia官網、粉專

圖／Cremia官網、粉專

現在最狂的就是4月1日將首度全球獨家開賣最新口味「山梨縣產麝香葡萄冰淇淋」，不論全台常駐門市或快閃門市統統都吃得到。

圖／Cremia官網、粉專

Cremia北海道冰淇淋之神「山梨縣產麝香葡萄口味」

開賣日：2023年4月1日上市

注意：全台門市不包含除南京三民本店外

圖／Cremia官網、粉專

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