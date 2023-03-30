吃Q Burger抽韓國首爾商務機票！吃得到3口味吐司盒與韓式辣吵泡麵

早餐也刮起「韓風」了！以早餐與早午餐聞名的連鎖早餐店「Q Burger」推出韓式料理了，除了有人氣吐司盒與辣炒泡麵，還有全新嚴選UCC單品咖啡，即日起在全台門市都吃得到了！

圖／Q Burger提供

此次Q Burger可說是耗費大手筆，特地推出粉嫩色為主包裝的世界風味賞「韓國站」新品。首推超人氣韓式吐司盒三種口味，像是「韓式辣醬脆雞起士」，酥炸多汁的炸雞配上特色韓醬，用黃金比例厚切吐司包裹超好吃。其他還有「雙重起士玉米歐姆蛋」與「經典鮪魚嫩蛋」等。

圖／Q Burger提供

至於經典韓食一定會有「韓式辣炒起士泡麵」，與一般炒泡麵不同的是，韓式辣醬是由主廚精心調製，完美融合金黃起司，超適合假日早午餐罪惡享受。

圖／Q Burger提供

另外一定要介紹Q Burger的全新單品「衣索比亞 果香日曬」咖啡，直接引進「55萬瑞士精品級咖啡機」，絕對重金翻轉早餐咖啡新形象。值得一提的是，若不想單喝黑咖啡也可以選擇獲得CNS國家標準特選國產純生乳所製作的單品拿鐵。

圖／Q Burger提供

最後現在為了促進「韓風」，凡於即日起至6月30日下載Q Burger APP並註冊會員，購買「世界風味賞－韓國站」指定新品，有機會獲得首爾來回商務艙機票喔。

圖／Q Burger提供

Q Burger 韓國首爾來回商務艙機票月月抽

活動日期：2023年3月29日至6月30日止

參加辦法：凡於指定期間內下載Q Burger APP並註冊會員，購買「世界風味賞－韓國站」指定新品，即能獲得抽獎資格。

如何獲獎：每月共抽出1名幸運得獎者，共3名，得獎名公告會於每月10號以前在Q Burger饗樂餐飲官方Facebook粉絲專頁公佈

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