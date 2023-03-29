「韓米堡」首登台！「NENE CHICKEN X BONGOUSSE」永春店今開幕：買就送飲品，還有流心「起士塔」
韓米堡來了！韓國第一大炸雞品牌「NENE CHICKEN」，帶著旗下「BONGOUSSE」登台，落腳永春店，為全台第一間炸雞＋BONGOUSSE韓米堡的門店，即日起就能吃得到韓國在地美味。截至4/5還有買炸雞或韓米堡贈「NENE特調蜂蜜綠茶或焦糖風味紅茶」的優惠，嘗鮮買主食送飲料囉！
韓國炸雞「NENE CHICKEN」攜手旗下韓米堡品牌「BONGOUSSE」登陸台北永春，讓永春店成為台灣第一間「炸雞＋韓米堡」門店。「BONGOUSSE」選用台灣產地米搭配韓國特製醬料，加入特製午餐肉、炒泡菜、鮪魚美乃滋等不敗食材，原汁原味還原「韓國國民漢堡」的正統好滋味，大口咬下過癮又滿足。
即日起至4/5，為歡慶永春店開幕，同步推出優惠活動：凡購買任一炸雞或任一韓米堡，即送「NENE特調蜂蜜綠茶或焦糖風味紅茶」一杯，直接套餐搭起來。此外，BONGOUSSE還有「巧克力起士塔」及「鹹蛋黃起士塔」2種甜點選擇，搶開幕嘗鮮可別錯過囉！
「NENE CHICKEN X BONGOUSSE」永春店 門市資訊
地址：台北市信義區忠孝東路五段422號1樓（捷運永春站2號出口）
營業時間：7:00-22:00（11:00後開始提供NENE CHICKEN餐點）
備註：開幕期間訂單量較大，每日炸雞及韓米堡可能提早售完，建議先致電訂餐
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