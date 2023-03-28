巧克力控樂歪了！ 兒童節最愛阿華田聯名「發發」脆脆優格、「奎克咖啡」3新品再送生乳捲
巧克力控樂歪了！ 兒童節期間，可選擇帶著考券上奎克咖啡門市，與三款濃厚系阿華田甜品拍照打卡上傳社群，即贈營養巧克力麥芽隨沖包；再來杯兒童節限定「發發童享系列」飲品，有機會享有第2杯半價優惠。
奎克咖啡
奎克咖啡與阿華田聯名，將在3/30推出三款濃厚系甜品，使用瑞士直送的「阿華田脆酷力抹醬」與巧克力麥芽飲品粉、獨家麥芽慕斯，翻玩出三大新品「阿華田麥芽布蕾法式吐司」、「阿華田厚棉被生乳捲」，和「阿華田特脆酷力冰沙」。同時，推出來店點購一份「奎克咖啡x阿華田聯名新品」，並秀出「考券一張」打卡上傳社群，即可獲得「阿華田營養巧克力麥芽沖調隨身包」！
歡慶兒童節，4/1到4/5節期間更祭出來店消費滿額，12歲以下孩童免費招待「阿華田生乳捲」優惠，邀大小朋友們一起來嚐鮮！
發發
療癒系優格手搖飲發發，推出全新兒童節限定「發發童享系列」，與阿華田品牌經典聯名「阿華田脆脆優格」，一口咬下喀滋「脆酷力」童趣滿分，以及發發獨有美味「冬瓜檸果優格」甘醇甜香的冬瓜茶為基底，加入100%檸檬原汁與清爽優格，酸爽不甜膩。
兒童清明節連假，發發更獻上「幸福童享」專屬優惠，4/1至4/5凡購買無咖啡因系列飲品(優格＆鮮奶飲品)，享第二杯半價優惠；4/6推出收假開工不心累，全系列飲品免費加料不加價；4/22關心地球日當天凡自備環保杯飲品現折8元，購買奇異鳥環保系列商品，再享9折優惠！
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