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「我家牛排」首度進軍百貨！200坪Global Mall林口A9館6月登場
在台灣叱吒多年的「我家牛排」持續發威！即將於Global Mall林口A9館首登場，200坪超大空間、沙拉吧與各式平價排餐統統都吃得到。
「我家牛排」主打牛排平價化又符合高CP值，不僅如此，-18極低溫的高速冷凍切割強調全台唯一，除了有豐富的排餐可以選擇外，也可以單點成人只要330元就可以吃到飽的沙拉吧，因為其上百道包含熱炒，烤物、甜點與飲料吧的豐富，常被網友高評價戲稱「被牛排耽誤的沙拉吧」。
這回Global Mall春季改裝將引進全台50個新櫃位駐點，其中「我家牛排」將首度進駐百貨，現在確認六月將在林口A9館登場，200坪全新裝潢，屆時一定要搶吃了！
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