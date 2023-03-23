台中人等到了！「唐吉訶德」年底插旗台中，據悉進駐「老虎城」

唐吉訶德將進駐台中！日前，網傳「唐吉訶德年底插旗台中」掀起熱議，據多方消息指出，唐吉訶德台中店址選在台中七期「老虎城」，甚至可能比已公布的高雄店更早開幕！

西門町唐吉訶德。記者黃仕揚／攝影

唐吉訶德24小時營業，不少民眾爭相前往購物。圖／業者提供

唐吉訶德台中店有跡可循？部落客阿季實地走訪「老虎城」，發現原先的火鍋店貼出櫃位調整的公告，地下一樓多家餐廳陸續撤出。《ETtoday新聞雲》報導，唐吉訶德台中店預計今年10月開幕，對此老虎城館方尚無正面回應。準確展店消息以官方公布為主，不過此消息已讓不少台中人嗨喊「被我盼到了」。

圖／棉花糖的天空粉絲頁授權

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此外，唐吉軻德台北店為24小時營業，未來各據點是否跟進，靜待官方消息釋出。不過，也有網友對台中店持保留態度，認為老虎城因店家撤櫃應撐不久，但仍有網友覺得唐吉訶德的進駐能帶動老虎城的經濟活動。以上資訊僅供參考，最終消息還是得等官方公告啦！

圖／棉花糖的天空粉絲頁授權

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