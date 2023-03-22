把握最後一個月！ 藏壽司大直ATT店「最後營業日」出爐

把握最後一個月時間！ATT集團於今年2月份宣布ATT eLife大直店將營業至5/7止，為配合時程商場各業者皆著手異動，最新消息為「藏壽司大直ATT店」最後營業日落在4/23，大直一帶的壽司控們敬請把握。

豪華三鮮，一次可享干貝、鮭魚、赤蝦，每盤80元。圖／藏壽司提供 陳睿中

大直ATT自2018年底開幕至今，規劃以適合親子與家庭為體驗的育樂型態商場為初衷，開幕期間吸引廣大民眾熱烈蒞臨，但由於疫情影響、電商的崛起等消費習慣，於2021年中旬疫情仍未消退，但團隊勇於改變現況，並正式更名為「ATT e Life 大直店」，大規模強化具療癒與娛樂效果的動漫IP內容，不過，2024年將發包的台北首都捷運環狀線北環段地上開挖工程，工程期預估長達8年，ATT e Life大直店再度審慎評估後決議暫停相關進行項目，做出營運至5/7止熄燈決定。

圖／ATT e Life粉專

為配合「ATT e Life大直店」將營運終止，位在商場二樓的「藏壽司大直ATT店」宣布最後營業日落在4/23，較商場運作提前14天時間結束營業。

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