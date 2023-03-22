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補班日大口吃肉！ 瀧厚牛排「買肉送肉」再送燉飯濃湯　見島和牛「+1元多一塊」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／瀧厚炙燒熟成牛排FB
圖／瀧厚炙燒熟成牛排FB

補班日大口吃肉趕走憂鬱！瀧厚炙燒熟成牛排限時「買1送3」超狂優惠再度回歸，自即日起至3/25，只要線上外帶自取板腱牛排390元，即可享有免費多送1份板腱牛排，再加送牛肝菌燉飯、玉米濃湯，平均每人195元就能爽爽吃肉，另有，平日限時推出「見島和牛加1元多1塊」限定好康，肉肉控們快筆記，迎接周六補班補課滿滿元氣！

圖／瀧厚炙燒熟成牛排FB
圖／瀧厚炙燒熟成牛排FB

去年曾在三級警戒期間一炮而紅的瀧厚「牛排買1送3」，門市電話差點被打爆，這回相同優惠強勢回歸，瀧厚炙燒熟成牛排宣布即起至3/25限時推出「外帶自取390元」套餐優惠，只要預訂「炙燒熟成板腱牛排7盎司」，即可多送一份7盎司板腱牛排，再額外加送牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯，不過「買1送3」優惠僅限透過線上訂購點點，每日限量供應，建議肉控手刀提早預定。

更美味的和牛美食限店享用，即日起至3/30期間，於周一至周四平日到瀧厚炙燒熟成牛排各分店內用限定，推出稀有的美國見島和牛(950元+10%)，份量升級雙倍，會員只要加1元就可多一塊，幾乎等於是買一送一，餐點另含自助吧吃到飽。

圖／瀧厚炙燒熟成牛排FB
圖／瀧厚炙燒熟成牛排FB

另外，主打特色石頭火鍋的「石研室」自即日起至3月31日期間，限時推出「牛豬雙享」雙人優惠，原價676元，優惠價498元，約享73折優惠，讓民眾可以輕鬆吃鍋。

石研室推出雙人套餐優惠，原價676元，特價498元。圖／石研室提供
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