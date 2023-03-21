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炸雞控驚呼！炸雞大獅新推「虎咬雞」，金黃刈包夾入酥脆炸雞及清爽小黃瓜，台式burger一口咬超滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／炸雞大獅臉書
圖／炸雞大獅臉書

光看就流口水！首創「手搖式炸雞」的台式炸雞「炸雞大獅」推出新品「虎咬雞」，有別於傳統虎咬豬，是在刈包內夾入酥脆台式炸雞，搭配微酸脆口的小黃瓜，組合成一個創新的台式漢堡，吃不夠再加點店家各式炸物點心，野餐帶著走也剛剛好。

圖／炸雞大獅臉書
圖／炸雞大獅臉書

虎咬雞系列單點69元，加50元升級套餐享黃金脆薯及英式紅茶。圖／炸雞大獅臉書
虎咬雞系列單點69元，加50元升級套餐享黃金脆薯及英式紅茶。圖／炸雞大獅臉書

傳統刈包新組合！「炸雞大獅」推出新品「虎咬雞」，有「虎咬雞腿排」、「虎咬雞酥胸」2種選擇。將傳統刈包酥炸至金黃，中間夾入厚實雞腿排及泰式糖醋醬，或是鹽漬原味雞肉，以及必不可少的酸脆小黃瓜，清爽解膩。大口吃肉超滿足，讓肉肉控大呼「好呷」。

圖／炸雞大獅臉書
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圖／炸雞大獅臉書
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圖／炸雞大獅臉書
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升級套餐吃飽飽！點購新品「虎咬雞」系列加50元還可升級套餐，享用黃金脆薯及英式紅茶。炸雞大獅的各類炸物也很推薦，像是雞排、炸蔬菜等，讓你吃肉又吃菜，每一口都香噴噴。

圖／炸雞大獅臉書
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