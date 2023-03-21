聽新聞
test
0:00 / 0:00
炸雞控驚呼！炸雞大獅新推「虎咬雞」，金黃刈包夾入酥脆炸雞及清爽小黃瓜，台式burger一口咬超滿足
光看就流口水！首創「手搖式炸雞」的台式炸雞「炸雞大獅」推出新品「虎咬雞」，有別於傳統虎咬豬，是在刈包內夾入酥脆台式炸雞，搭配微酸脆口的小黃瓜，組合成一個創新的台式漢堡，吃不夠再加點店家各式炸物點心，野餐帶著走也剛剛好。
傳統刈包新組合！「炸雞大獅」推出新品「虎咬雞」，有「虎咬雞腿排」、「虎咬雞酥胸」2種選擇。將傳統刈包酥炸至金黃，中間夾入厚實雞腿排及泰式糖醋醬，或是鹽漬原味雞肉，以及必不可少的酸脆小黃瓜，清爽解膩。大口吃肉超滿足，讓肉肉控大呼「好呷」。
升級套餐吃飽飽！點購新品「虎咬雞」系列加50元還可升級套餐，享用黃金脆薯及英式紅茶。炸雞大獅的各類炸物也很推薦，像是雞排、炸蔬菜等，讓你吃肉又吃菜，每一口都香噴噴。
延伸閱讀：
．叫Sunny、身份證有30、4月壽星快看！ 「陽光皇后」6週年 送炸雞翅山、烤全雞半價、雞佛蛋蛋披蕯再升級
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言