每周只開一天！ 台中超厲害夜市，只有在地人才知道的隱藏版台中夜市

糖糖最近發現了一個很厲害的台中夜市，只有在地人才知道的隱藏版夜市，好逛程度不輸旱溪夜市跟大慶夜市，就是這間位在龍井的龍津夜市，算是台中龍井的老字號夜市，重點是龍津夜市每周只有營業禮拜一，傍晚五點開始龍津夜市就已經擠滿人潮啦～

龍津夜市位在台中龍井中央路一段巷弄裡，就在紀氏宗祠高陽堂的入口處，是說糖糖以為龍井是在東海商圈附近，沒想到已經快到三井OUTLET這邊啦，距離台中市區真的有段距離，本來想說離市區很遠應該人不多，沒想到來逛龍津夜市的人潮不輸旱溪夜市呢

龍津夜市傍晚五點開始營業，糖糖到的時候快五點半，夜市裡頭已經擠滿人潮啦，是說龍津夜市不像旱溪夜市跟大慶夜市那樣是一片空地，而是整條巷子到紀氏宗祠高陽堂都是攤位，吃的喝的玩的用的通通有，接下來就讓糖糖帶各位來逛逛龍津夜市有什麼攤位吧。

從入口進來的章魚小丸子及蔥油餅就已經大排長龍，生意相當好。

這間歐桑蒜香烏龍豆干在龍津夜市算是小有名氣，也是大排長龍，除了蒜香烏龍豆干、還有蒜香豆皮、蒜香米血、蒜香菇菇、蒜香寬粉及蒜香手打麵，可以綜合任選兩種，糖糖有買了一份蒜香豆干跟豆皮綜合，還不錯吃，蒜香味很濃郁。

這捲一卷潤餅也超級多人，聽說也是在地人很推薦的美食攤位，不過由於太多人了，所以糖糖就先放過他。

冷冷天氣想要來杯熱呼呼的紅豆湯、桂圓湯或燒仙草，在龍津夜市也買得到。

小朋友最愛的現烤起司棒，有原味、乳酪及巧克力三種口味，一支25元，任選三支70元，除了現烤起司棒，還有暖心又暖胃的酥皮濃湯。

這間陳家水煎包、小籠湯包也是超多人排隊，糖糖也跟著排隊買了兩顆來試試。

水煎包一顆15塊，大概手掌心大顆，裡頭是包高麗菜跟豬肉，皮還蠻厚的，吃起來很紮實，內餡高麗菜清脆鮮甜，還算不錯吃，不過沒有讓糖糖到很驚艷的感覺。

新鮮現做壽司在龍津夜市也買得到，品項多樣化，不過糖糖沒有看到價格牌，不知道一個是多少錢。

這間東山鴨頭也超級多人（好像每一攤都很多人），因為還有很多口袋名單，所以這間東山鴨頭糖糖也先跳過。

龍津夜市裡竟然還有賣新鮮水果耶！這不是市場才看得到的嗎（笑）

吳記現炸排骨酥也是糖糖每次去夜市必買的美食，不過吃了這麼多間，還是最愛文心夜市裡的吳記炸排骨。

這間地瓜球也超級多人，看到7粒10元超便宜立馬就給他排隊下去。

看到地瓜球的size就懂為什麼7粒10元啦～地瓜球算是糖糖近期吃到size最卡哇伊的，雖然小顆不過口味有讓糖糖驚艷到，現炸出爐口感超級脆，地瓜香氣也超濃郁，一吃完糖糖立刻又衝回去買了30元。

如果你喜歡吃麻油雞飯的朋友，可以試試這間幸福麻油雞飯，還沒到攤位就已經聞到迷人的麻油香氣，裡頭的用料很單純，就只有雞肉跟香菇，沒有蝦米也沒有魷魚，吃起來不會太油，帶有淡淡的麻油香氣。

喜歡喝果汁的朋友，糖糖很推比較後面的這間黃底招牌的卡車，糖糖點了招牌木瓜牛奶，木瓜很甜，點無糖不會苦苦澀澀的，喝起來是冰沙口感，新鮮現打，建議趕快喝掉，放久容易有苦味。

夜市常見的四季溫補當推土虱、藥燉排骨湯，冬天來上一碗還蠻暖胃的。

什麼！這裡竟然有關老爺，記得糖糖之前看到關老爺是在文心夜市，也是糖糖的愛店，以前去文心夜市很愛吃關老爺的大腸臭臭鍋，這次來點了手工臭豆腐，口感香酥，裡頭比較空心感，搭配爽脆泡菜及小黃瓜還不錯吃。

這間烤玉米也好多人，糖糖發現龍津夜市攤位重複率不會太高，印象中好像烤玉米只有這間，也是很香的一個攤位。

這個就是一般夜市比較常見的關東煮、炒麵、炒飯，還有一些湯品類。

聽說龍津夜市這間鴨肉焿也相當厲害，瞧瞧排隊人潮就知道，招牌上寫著僅此一家絕無分店，由於排隊隊伍實在是太長了，也只好先跳過。

歐麥尬！糖糖竟然在龍津夜市看到阿珍烤肉，這可是糖糖每次去文心夜市必買的烤肉，買到老闆都認識了，自從文心夜市沒了之後糖糖就沒有看到阿珍烤肉的蹤影，這次竟然在龍津夜市看到，感動到眼淚都要留下來了，不買一大袋回家怎麼對得起自己。

這間蚵仔煎也超級多人排隊，要不是糖糖已經吃太飽，也很想買一份，在旁邊看著老闆煎蚵仔煎口水都要流下來了，蚵仔煎有夠厚，蚵仔的份量也毫不手軟，看起來相當誘人呢。

除了剛剛前面的陳家水煎包，糖糖還買了這間珍田生煎包，底部吃起來脆脆的，皮很Q，肉餡也很紮實，不過一份不便宜，6顆就要70元。

這間素蘭炸雞在龍津夜市也是赫赫有名，是說別看到素字以為是賣素食炸物，裡頭通通都是葷食，有雞脖子、雞腿、雞塊及雞翅四種，糖糖很後悔剛來時沒先買，逛了一圈六點多雞脖子竟然已經賣完了！速度有夠快，後來買了雞腿跟雞翅，糖糖覺得好吃，外皮相當酥脆，不過太過油膩，裡頭的肉質也相當鮮嫩又多汁，飲恨沒有買到脖子啊。

龍津夜市也有賣麻油腰子湯跟麻油豬心湯，糖糖沒有買，不知道有沒有贏過台北寧夏夜市的麻油腰子湯。

龍津夜市除了超多美食外，也有販售衣服、生活用品及兒童服飾及髮飾。

這個攤位是糖糖一家子撇除排隊今天逛最久的地方，老闆說這裡看得到的通通100元，超多生活用品、玩具等，逛了一圈就買了5樣玩具回家給小蘋果，重點是還蠻耐玩的，不是那種一摔就壞了。

有吃的用的，當然少不了玩的，龍津夜市跟其他夜市相比玩的攤位不算太多，糖糖這天來看到就打彈珠跟套圈圈，可能是場地關係，比較少射擊的遊戲。

龍津夜市真的太好逛了！美食超多，超好買，可惜離台中市區有點遠，加上每週只開星期一，不然糖糖一定很常來逛，營業時間寫傍晚五點開始，糖糖五點半來就已經滿滿人潮，不過聽說這邊很早就收攤，雖然營業時間寫到凌晨一點，不過聽說九點過後就不少攤位在收了，建議大家不要太晚來逛，糖糖已經開始期待每個禮拜一了～

龍津星期一夜市

地址：台中市龍井區中央路一段3巷10號

時間：17:00~01:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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