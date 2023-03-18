王一博超愛這道！「姥姥酸菜魚」插旗微風北車，首推「單人獨享餐」，開幕再贈「小酥肉兌換券」

酸菜魚＋1！主打招牌酸菜魚的川味品牌「姥姥酸菜魚」首家門市插旗微風北車，共有「姥姥酸菜魚」及「白湯酸菜魚」2種口味，酸菜酸爽涮口，搭配新鮮嫩滑魚片，開胃又下飯，另推出單人獨享餐，一個人吃也沒負擔。即日起還有開幕活動：必吃「椒麻小酥肉」免費送，這款小酥肉可大有來頭，快跟著UDN小編一起往下看吧！

「姥姥酸菜魚」首家門市插旗微風北車。圖／姥姥酸菜魚提供

「姥姥酸菜魚」進駐微風北車，店內裝潢舒適寬敞，招牌酸菜魚更提供超夠味「姥姥酸菜魚」及溫和版「白湯酸菜魚」。「姥姥酸菜魚」起鍋前淋上花椒油、蒜頭等爆香配料，撒上乾辣椒、香菜點綴；而「白湯酸菜魚」則能吃到酸菜的原汁原味，搭配豐富配料，一樣超下飯。

圖／姥姥酸菜魚提供

圖／姥姥酸菜魚提供

值得一提的是，店家推出的「單人獨享餐」更掀話題，酸菜魚口味2選1，附有白飯、小菜及甜點，一人獨享過癮無負擔。而除了酸菜魚外，說到必吃餐點更是不能漏掉「椒麻小酥肉」，切成條狀的豬後腿肉經過秘方醃製、高溫炸至金黃，最後撒上靈魂椒麻粉，香麻酥脆一口吃，這道菜可是大陸演員王一博、香港歌手王嘉爾都認證的美味，先前更是在節目上一口一個地吃不停。

圖／姥姥酸菜魚提供

節目中擔任明星隊長的王一博特別喜歡「小酥肉」。圖／摘自大陸真人秀節目《這！就是街舞第三季》

即日起至4/16，凡於「姥姥酸菜魚」消費滿888元即贈優惠券一張，下次消費即可免費兌換一份廣受名人喜愛的「椒麻小酥肉」，讓你一吃成主顧。

必吃「椒麻小酥肉」。圖／姥姥酸菜魚提供

姥姥酸菜魚 微風北車店

地址：台北市中正區北平西路3號2F

營業時間：10:00-22:00

開幕優惠：即日起至4/16，凡消費滿888元就送姥姥必吃優惠券1張，下次消費可兌換「椒麻小酥肉」1份

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