快秀身份證！250元開吃王品新品牌「就饗鐵板燒」：身份證有「這1碼」即享79折，按讚免費再加菜

王品旗下新品牌「就饗鐵板燒」自試營運起就引起排隊人潮，現在更推出身份證優惠，只要有數字「9」並出示本人證件，即享單客套餐79折優惠，活動自即日起至3/19止。快揪身份證有9的朋友，開吃王品新品牌吧！

圖／就饗鐵板燒粉絲頁

圖／就饗鐵板燒粉絲頁

身份證拿出來！王品新品牌「就饗鐵板燒」落腳台北東區，套餐最低318元起，不收服務費，還有白飯、飲料、湯品吃到飽。即日起至3/19再推身份證優惠，凡身份證字號內有數字「9」，並於現場出示本人證件，可享當次單客套餐79折優惠(含加價購，不含特色單點)，打完折約250元起就能開吃。

圖／就饗鐵板燒粉絲頁

圖／就饗鐵板燒粉絲頁

不僅如此，就饗另有加菜活動：即日起至3/31，凡按讚追蹤就饗粉絲頁即贈「香蔥胡麻豆腐」一份，免費多享用，加菜吃得更滿足。

圖／摘自就饗鐵板燒線上訂位網頁

圖／就饗鐵板燒粉絲頁

就饗 台北忠孝東店

地址：台北市忠孝東路四段49巷4弄10號

營業時間：11:00-14:30（最後點餐時間14:00）、17:30-22:00（最後點餐時間21:00）

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