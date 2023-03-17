叫Sunny、身份證有30、4月壽星快看！ 「陽光皇后」6週年 送炸雞翅山、烤全雞半價、雞佛蛋蛋披蕯再升級
千葉餐飲旗下義式品牌「陽光皇后」舉辦6週年生日慶，自3/20起至3/31止，一口氣推出多項好康優惠，sunny打卡贈蜜香豬肋排、鳥蛋+雞佛+茄子蛋多種組合讓你蛋蛋滿足、4月當日壽星幾歲送幾隻炸雞翅、千葉火鍋祝陽光皇后生日快樂，烤全雞只要半價299元就能嚐！
於北中南共設有5家分店的「陽光皇后」迎來6週年推出一系列生日慶活動，自3/20至3/31活動期間，「叫Sunny來吃飯」只要fb、IG、名片叫Sunny、身份證ID30數字、名字諧音者，於官方粉絲團、或IG上傳通關密語「我叫Sunny 請我在陽光皇后吃大餐」，並於一天以前電話預約，4人同行即享有一位招待「蜜香豬肋排大餐」。(優惠不併用)
千葉餐飲集團一同歡慶生日月，於2023/4/6-2023/4/30期間，持有持2023/3-4月份陽光皇后消費發票，至全台千葉火鍋用餐享9折優惠，一張發票限用6人(新千葉火鍋-西門町店不適用)；活動期間，只要持千葉火鍋享味卡(VIP卡)至全台陽光皇后用餐，4人同即購買熱舞王妃烤全雞只要半價299元。此外，4月份壽星與4人同行，每人低消450元以上，並於前三天以上電話預約訂位，即可享「當日生日壽星」用餐，幾歲就送幾隻炸雞翅，「當月壽星用餐」最多送20隻炸雞翅，祝您年年20歲！
以各式話題PIZZA刮起炫風的陽光皇后過生日，雞佛披蕯Plus全新升級為「蛋蛋的憂傷」，以爆料雞佛搭配Q彈鳥蛋，原價499元、特價389元，還有茄子控最愛「茄子+鳥蛋PIZZA」原價399元、特價329元；陽光皇后於4/1起推出全新早午餐系列，有舒肥炙燒雞胸、焦糖炙燒鮭魚，舒肥蒜香板腱牛排、香草爐烤雞腿排、還有受歡迎植物肉系列-義式小丸子、酥炸魚排等，價格從318至418元不等，滿到爆炸早午餐，提供給熱愛吃早午餐的你！
大坑店
訂位： 04 2439 0511
地址：台中市北屯區廍子巷5-11號
小碧潭店
訂位： 02-8913-6679
地址：新北市新店區中央路157號5樓
嘉義新民店
地址：嘉義市西區新民路755號
高雄義享店
訂位：07-5568935
地址：高雄巿鼓山區大順一路115號 A館7樓05櫃位(義享時尚廣場)
高雄SKMpark
訂位：07-966808
地址：高雄市前鎮區中安路1-1號本館3F(原高雄草衙)
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