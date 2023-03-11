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又台又時髦的炸雞店！ 週末炸雞俱樂部「CHICKEN BAR」落腳信義區 宵夜族一定要收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供
圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供

以跨界快閃著的炸雞品牌「週末炸雞俱樂部」於2022落腳台北信義區後，再度帶來全新概店「雞吧 CHICKEN BAR」，以供應台式炸雞、現代亞洲調酒為主的宵夜美食好去處，即日起至4月底止，可憑文末圖片免費兌換雞尾酒一杯！

圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供
圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供

「CHICKEN BAR」融合了台式風味的炸雞店，推出「三杯轟炸雞」、「麻辣鍋炸雞」、「啤酒鹽酥雞」等台灣風味美，與各式雞尾酒混搭古早味紅茶、廟口楊桃汁、薑湯等巧妙特調的餐酒館，加上紅色辦桌與台式啤酒杯打造成另類的熱炒店風格，吸引大批網美朝聖拍照，也讓許多美食愛好者前來品嚐。

圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供
圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供

CHICKEN BAR一定要提到的特色亮點，有專業調酒師特調出多款現代亞洲雞尾酒，連傳統花生湯、森永牛奶糖都能創出新風味；雙主廚廚新菜色中皆把熱炒與鹽酥攤的台式精神交互融合，創出一道道超涮嘴的台式創意好菜。為了讓不管是吃完晚餐續攤，還是喝完酒吃宵夜的客人都可以被大大的滿足，特別將營業時間延長至凌晨3點，讓台北又增加一個美味無比的宵夜去處。

圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供
圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供

為慶祝新店開張，自即日起至4/30止，憑下列圖示可至週末炸雞俱樂部2樓的「CHICKEN BAR」免費兌換一杯特調雞尾酒，一桌限1杯，不可折抵低消，需現場排位等候。

圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供
圖／週末炸雞俱樂部 CHICKEN BAR提供

週末炸雞俱樂部「雞吧 CHICKEN BAR」

地址：台北市信義區基隆路二段74號2F

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