午茶甜點＋手搖飲！ 3/14「白色情人節」甜蜜開喝 丹堤買一送一、85℃中升大杯、發發9折幸福價

3/14白色情人節即將到來，專屬於情人們的甜蜜回應時刻快把握，馬上選一杯飲料、一款點心當作情人間的甜蜜小語，丹堤全系列飲品買一送一、85℃揪情人玩濾境傳情意，免費中杯變大杯、迷客夏帶走愛情療癒語錄書籤、發發優格飲+鮮奶茶系列皆享9折幸福價，揪情人一起美味嘗鮮更加甜蜜！

●丹堤咖啡

丹堤咖啡慶祝白色情人節，於3/14推出「全系列買一送一」優惠，活動當日至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品，即享全系列飲品買一送一。

圖／丹堤咖啡提供

●85℃

85℃推出情人節專屬的Instagram濾鏡傳情，共有6個情境可以選擇，只要使用任一種濾鏡拍照或錄影，上傳至個人IG限時動態，於3/14當天到85℃門市消費結帳時出示給店員確認，就可享英式奶茶、黑糖珍珠奶茶、布丁奶茶和鮮奶茶，免費「中杯升級成大杯」。

圖／85℃提供

●迷客夏

迷客夏攜手超人氣作家-黃山料，打造4款愛情療癒語錄磁鐵書籤，自3/8起，凡購買蜂迷季2.0新品「柚蜜白玉、蜜啵雪寶、蜜香烏龍拿鐵」兩杯以上，即免費獲贈愛情療癒語錄磁鐵書籤乙個，或單杯25元加價購也可獲得乙個(數量有限，款式隨機售/贈完為止、可累計)。

圖／迷客夏提供

●萬波島嶼紅茶

萬波推出第二波HUMAN MADE聯名飲品「白柚麗雅」，3/14白色情人節當天全台同步開賣，採用盛產期採收的文旦柚子，再搭配天然蜂蜜、麗雅烏龍調製而成，清新雅緻的風味很適合春天品嚐，「蜂蜜麗雅」、「蜂蜜金萱」則使用了此款蜂蜜與麗雅烏龍和金萱青茶進行調製，喜歡原茶的人，還可選擇全新商品「麗雅烏龍」。

圖／萬波島嶼紅茶提供

●發發

療癒系優格飲「發發」，自即日起至3/14期間，凡至門市消費指定飲品「元氣燕麥優格」、「女王玫瑰鮮奶茶」、「纖女下凡燕麥鮮奶茶」就享9折優惠；3月補班療癒飲品首選發發，於3/24至3/25，發發單茶與鮮奶茶系列皆享9折幸福價。

圖／發發提供

●ikari怡客

因應白色情人節，即日起至3/21，ikari怡客更推出「白色午茶約會日」，三種口味千層蛋糕「濃醇巧克力、草莓甜心、法式香緹」任選兩種，通通滿足情人節所需，加上一壺養顏美容的玫瑰果洛神花茶，只要349元，就可以讓女友吃的好開心。

圖／ikari怡客提供

●點點心

人氣港點品牌「點點心」攜手百年巧克力品牌「Hershey's」，在白色情人節推出「好巧遇見你」棕色甜點套餐，3/13起全台點點心門市限量販售，套餐包含「豬古力三小菠蘿油」一份、「豬古力漂浮熱可可」一杯，售價198元。

圖／點點心提供

●桂冠

桂冠冰菓室最新推出「巧克榛果碎片冰淇淋大福」，充滿榛果碎粒與苦甜巧克力，簡直像大福版的金莎，與去年廣受好評的芝麻冰淇淋大福、花生冰淇淋大福，一同登上「白色浪漫冰品季」61折優惠，於結帳輸入「LAICE92」享92折優惠，還可參加全商城滿1000元現折100元。

圖／桂冠提供

●紅磚布丁

紅磚布丁全新商品「黃金蜜地瓜烤布丁」與春季好評「抹茶布丁及觀音拿鐵布丁」同步上市，自即日起至3/17，只要官網購買布丁禮盒，再額外多贈送1杯新品(活動可累贈)。

圖／紅磚布丁提供

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