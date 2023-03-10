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開搶大福版金莎！ 桂冠「巧克力冰淇淋大福」登場 白色浪漫冰品3口味61折起

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／桂冠提供
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白色情人節一起甜蜜吃冰！ 桂冠冰菓室最新推出「巧克榛果碎片冰淇淋大福」，充滿榛果碎粒與苦甜巧克力，簡直像大福版的金莎，與去年廣受好評的芝麻冰淇淋大福、花生冰淇淋大福，一同登上「白色浪漫冰品季」61折優惠快來嚐鮮！

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大福在日本也是告知春天到來的甜點，也象徵節氣降臨，在春天吃大福讓一整年都幸福滿滿，桂冠冰菓室為消費者帶來祝福，於白色情人節前夕新推出「巧克榛果碎片冰淇淋大福」，內餡為獨家配方巧克力冰淇淋，加上榛果碎粒與苦甜巧克力增添口感風味，一口就能體驗麻糬皮Q、冰淇淋餡濃、榛果碎片3種美味層次享受。芝麻、花生兩款經典口味冰淇淋大福，亦帶有堅果顆粒且濃厚的芝麻/花生內餡，讓冰的湯圓大福成為春天的幸福甜品。

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桂冠冰菓室「巧克榛果碎片冰淇淋大福」，現已陸續於全省連鎖家樂福、全聯、全家、7-ELEVEN等各大通路陸續上架，為歡慶上市，即日起至3/31，桂冠線上商城推出「白色浪漫冰品季」61折起，於結帳輸入「LAICE92」享92折優惠，並可參加全商城滿1000元現折100元，下單還能參加Dyson充電式吸塵器SV15等多項大獎抽獎，桂冠冰菓室也預告今年夏日會有更多新冰品，讓大家繼續好好期待！

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