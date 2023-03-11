簡單就很好吃！ 初鹿牧場Q潤「鮮乳生吐司」散發濃奶香 怡客「熔岩金沙吐司」起司味鹹甜交織

吐司控快看！ 初鹿牧場最新推出獨家首賣「鮮奶生吐司」，咬一口就散發濃郁奶香的頂級純粹生吐司來了；ikari怡客將經典吐司風味升級上市，新推出「比利時焦糖風味吐司」及「熔岩金沙吐司」套餐，美好早餐就從吐司選擇開始。

由初鹿牧場台東園區，用初鹿鮮乳製做的生吐司，標榜給家人吃最好的「鮮奶生吐司」，即日起於初鹿牧場官網與台東園區獨家首賣。具有彈潤Q嫩口感鮮奶生吐司，含水量比一般吐司來得更高，10x10cm剛剛好精巧尺寸、獨立冷凍包裝販售，拿到後只要3分鐘烘烤立即復熱，烘烤之後奶香濃郁迷人，或搭配職人講究的「手撕」吃法，簡單吃就很好吃！

圖／初鹿牧場提供

頂級純粹的初鹿牧場鮮乳生吐司新品上市，每顆特惠優待要119元，只要到初鹿牧場官網與台東園區，就能獨家訂購，產品以冷凍包裝與宅配服務，鎖住新鮮美味，保存更方便。

怡客咖啡28年來販售至今的經典品項「現烤奶油吐司」，深受老顧客的喜愛，為了滿足粉絲們嘗鮮期待，推出兩款奶油吐司新風味，「比利時焦糖風味吐司」以特選比利時焦糖脆餅抹醬搭上最經典的ikari怡客現烤奶油吐司，散發出淡淡的焦糖香氣；而「熔岩金沙吐司」如熔岩般的特選起司散發濃濃奶香，搭配金沙獨特口感，鹹甜交織的風味，滿足喜愛吃鹹食作為早餐的顧客心願。

圖／ikari怡客提供

因應白色情人節，即日起至3/21，ikari怡客更推出「白色午茶約會日」，三種口味千層蛋糕「濃醇巧克力、草莓甜心、法式香緹」任選兩種，通通滿足情人節所需，加上一壺養顏美容的玫瑰果洛神花茶，只要349元，就可以讓女友吃的好開心。

圖／ikari怡客提供

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