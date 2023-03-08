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新竹人吃不停！「4餐飲品牌」進駐巨城購物中心，4國美食大集合，在地網友嗨：好多要吃

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者臉書及粉絲頁
圖／各業者臉書及粉絲頁

人氣新櫃進駐！新竹巨城購物中心將迎來4個餐飲品牌駐點，並在巨城臉書公告好消息，將有更多美食可供選擇，美式牛排、中式拌麵、日本壽司、韓式料理一應俱全，讓在地網友多了「怎麼辦？好多要吃」的甜蜜煩惱。

⬤ 鬥牛士經典牛排

許多人的童年回憶「鬥牛士經典牛排」將強勢回歸，進駐巨城購物中心7樓，讓不少網友嗨「水啦！小時候的記憶回歸」、「終於回歸了，我的青春」。

圖／鬥牛士經典牛排（長安店）粉絲頁
圖／鬥牛士經典牛排（長安店）粉絲頁

圖／Big City遠東巨城購物中心臉書
圖／Big City遠東巨城購物中心臉書

⬤ 阿達師五星麵舖

滿足嗜辣魂！「阿達師五星麵舖」預計插旗巨城購物中心4樓，吃得到國內五星級飯店行政主廚阿達師的精華廚藝，「五星椒麻醬」更是美味關鍵，多層次的酥麻辣味，搭配Q彈麵體，讓人一吃就停不下來。

圖／阿達師五星麵舖臉書
圖／阿達師五星麵舖臉書

圖／Big City遠東巨城購物中心臉書
圖／Big City遠東巨城購物中心臉書

⬤ 鮨富

壽司店＋1！品嘗得到日本職人精神的「鮨富」也將進駐巨城購物中心B1，提供顧客們更多、更新的美味選擇，光是新櫃消息一出就讓不少在地人揪團表示「吃壽司囉」。

圖／Big City遠東巨城購物中心臉書
圖／Big City遠東巨城購物中心臉書

⬤ 朝鮮饌

道地韓式料理「朝鮮饌」即將落腳巨城購物中心B1，生菜包肉、韓式炸雞、銅盤烤肉等經典韓式佳餚統統有，韓料控又有新的道地韓式可以享用啦！

圖／Big City遠東巨城購物中心臉書
圖／Big City遠東巨城購物中心臉書

相關開幕詳情可至Big City遠東巨城購物中心臉書追蹤查詢。

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牛排 購物中心 韓式炸雞 韓國烤肉 壽司

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