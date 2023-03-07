快訊

一日快閃日本免住宿費！早上飛到名古屋深夜回國 特別票價曝光

蛋價漲、物價漲 北市學校營養午餐開第一槍喊漲

高股息ETF表格／00878與0056績效PK！ 00713更強以「黑馬之姿」來襲

史上最狂！IG爆火「199元抹茶甜點吃到飽」多達10幾種品項任你吃，抹茶塔、霜淇淋、巴斯克蛋糕應有盡有

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@thinkfood10k授權、茶茶小王子士林店粉絲頁
圖／IG@thinkfood10k授權、茶茶小王子士林店粉絲頁

夯爆IG抹茶甜點吃到飽！人氣甜點店「茶茶小王子」推出超狂抹茶甜點吃到飽，除了店家主打的各式抹茶點心外，還有鹹派可以解解饞，重點是免服務費還只要199元的價格就能享用，難怪在IG上掀起一陣討論。店家活動一推出就受到熱烈回響，門外的滿滿人潮更能看出這CP值爆表優惠的魅力。

圖／IG@thinkfood10k授權
圖／IG@thinkfood10k授權

圖／IG@thinkfood10k授權
圖／IG@thinkfood10k授權

抹茶控等再久都值得！即日起至4/30，「茶茶小王子」士林店推出「199元抹茶甜點吃到飽」，多達10幾種美味隨你吃，平假日皆享優惠價且免服務費，12:45開放拿號碼牌，用餐時間為下午1點至2點30分，每日一場次，限量30個名額，想吃記得提早去排隊喔！

圖／IG@thinkfood10k授權
圖／IG@thinkfood10k授權

部落客幸福食客前往享用分享食後感，推薦「抹茶塔」、「焙茶霜淇淋」、「抹茶大福」及「抹茶泡芙」，餐點也有供應鹹派，建議大家先拿鹹派，搭配品嘗才能再吃更多甜食。

圖／IG@thinkfood10k授權
圖／IG@thinkfood10k授權

圖／IG@thinkfood10k授權
圖／IG@thinkfood10k授權

圖／IG@thinkfood10k授權
圖／IG@thinkfood10k授權

由於活動反應熱烈，店家也會滾動式調整活動辦法，更多活動詳情可至茶茶小王子士林店粉絲頁查詢。此外，值得留意的是，吃到飽所有品項僅限內用、不可外帶，並記得珍惜資源酌量取餐喔！

茶茶小王子士林店「199元抹茶甜點吃到飽」活動資訊

活動時間：即日起至4/30，12:45開放索取號碼牌，用餐時間為13:00-14:30（取餐至14:00），每日1場次，限量30名

地址：台北市士林區中正路235巷20號

活動辦法：目前只開放現場排隊，詳情請洽茶茶小王子士林店粉絲頁

注意事項：所有品項僅限內用、不可外帶，珍惜資源酌量取餐

其他現正優惠活動：打卡抹茶冰淇淋120元買一送一

圖／茶茶小王子士林店粉絲頁
圖／茶茶小王子士林店粉絲頁

圖／茶茶小王子士林店粉絲頁
圖／茶茶小王子士林店粉絲頁

延伸閱讀：

佛到爆炸！「茶茶小王子1門市」超狂優惠：買飲品送早餐、抹茶霜淇淋免費吃，網友讚：超霸氣

被誤認是臭豆腐！「壽司郎」新推2人氣甜點，老饕驚喜呼：重出江湖

抹茶 吃到飽 甜點 外帶 IG 霜淇淋 泡芙

相關新聞

史上最狂！IG爆火「199元抹茶甜點吃到飽」多達10幾種品項任你吃，抹茶塔、霜淇淋、巴斯克蛋糕應有盡有

夯爆IG的抹茶甜點吃到飽！人氣甜點店「茶茶小王子」推出超狂抹茶甜點吃到飽，除了店家主打的各式抹茶點心外，還有鹹派可以解解饞，重點是免服務費還只要199元的價格就能享用，難怪在IG上掀起一陣討論。店家活

真的好「蜂」！ 迷客夏「蜂迷季2.0」3款新飲品+新配料奇亞籽、搭4種愛情語錄書籤超療癒

真的好「蜂」！ 迷客夏「蜂迷季2.0」3款新飲品+新配料奇亞籽、搭15句愛情語錄超療癒

抹茶控發瘋！全家「抹茶技」再推20款濃郁系新品 抹茶熔岩蛋糕真的會爆漿

抹茶控最歡樂的季節又來了！全家Fami!ce春日抹茶霜淇淋已在社群掀起打卡炫風，第2波再推20款抹茶烘焙新品、零食、名店...

這兩日買1送1！丹堤咖啡新推「草莓季4飲品2甜點」，加碼全系列飲品買一送一

節日優惠又來囉！即將迎來國際婦女節與白色情人節，丹堤咖啡搭上「草莓季」特別推出4款系列飲品及2款甜蜜春日甜點，並在3/8、3/14兩日祭出「全系列飲品買一送一」優惠，邀請顧客享用甜點與咖啡，歡度美好節

被誤認是臭豆腐！「壽司郎」新推2人氣甜點，老饕驚喜呼：重出江湖

被壽司耽誤的甜點店！人氣迴轉壽司「壽司郎」再推「巴斯克乳酪蛋糕」及「京都峯嵐堂蕨餅」2款新甜點，綿密、Q滑口感一次滿足，不論是神級甜點還是大人系滋味，只要光臨壽司郎就能吃到，許多網友搶先品嘗表示「好吃

超商推珍奶！7-ELEVEN全台開賣經典原味「珍珠奶茶」，限時5天買1送1

珍奶控注意！手搖飲店最經典熱賣、甚至紅到國外的「珍珠奶茶」現在24小時都喝得到了，7-ELEVEN瞄準超過10億珍珠奶茶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦