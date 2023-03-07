史上最狂！IG爆火「199元抹茶甜點吃到飽」多達10幾種品項任你吃，抹茶塔、霜淇淋、巴斯克蛋糕應有盡有

夯爆IG的抹茶甜點吃到飽！人氣甜點店「茶茶小王子」推出超狂抹茶甜點吃到飽，除了店家主打的各式抹茶點心外，還有鹹派可以解解饞，重點是免服務費還只要199元的價格就能享用，難怪在IG上掀起一陣討論。店家活動一推出就受到熱烈回響，門外的滿滿人潮更能看出這CP值爆表優惠的魅力。

圖／IG@thinkfood10k授權

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抹茶控等再久都值得！即日起至4/30，「茶茶小王子」士林店推出「199元抹茶甜點吃到飽」，多達10幾種美味隨你吃，平假日皆享優惠價且免服務費，12:45開放拿號碼牌，用餐時間為下午1點至2點30分，每日一場次，限量30個名額，想吃記得提早去排隊喔！

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部落客幸福食客前往享用分享食後感，推薦「抹茶塔」、「焙茶霜淇淋」、「抹茶大福」及「抹茶泡芙」，餐點也有供應鹹派，建議大家先拿鹹派，搭配品嘗才能再吃更多甜食。

圖／IG@thinkfood10k授權

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由於活動反應熱烈，店家也會滾動式調整活動辦法，更多活動詳情可至茶茶小王子士林店粉絲頁查詢。此外，值得留意的是，吃到飽所有品項僅限內用、不可外帶，並記得珍惜資源酌量取餐喔！

茶茶小王子士林店「199元抹茶甜點吃到飽」活動資訊

活動時間：即日起至4/30，12:45開放索取號碼牌，用餐時間為13:00-14:30（取餐至14:00），每日1場次，限量30名

地址：台北市士林區中正路235巷20號

活動辦法：目前只開放現場排隊，詳情請洽茶茶小王子士林店粉絲頁

注意事項：所有品項僅限內用、不可外帶，珍惜資源酌量取餐

其他現正優惠活動：打卡抹茶冰淇淋120元買一送一

圖／茶茶小王子士林店粉絲頁

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