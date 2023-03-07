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牛肉麵買一送一！ 希爾頓逸林酒店「臭豆腐牛肉麵」月銷300碗 新推剁椒酸辣口味

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒提供
圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒提供

牛肉麵控追起來！ 台北中山九昱希爾頓逸林酒店1樓La Salle森酒吧推出的「臭豆腐牛肉麵」曾創造月銷300碗紀錄，最新濃郁溫潤的「剁椒臭豆腐牛肉麵」，其酸辣湯頭加上獨特奇香，一推出就掀起討論熱潮，為了答謝消費者於3/6起至5月底前都可享「牛肉麵買一送一」優惠！

圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒提供
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「逸林臭豆腐牛肉麵」選用老字號店家以天然發酵滷水，經由「七日慢工熟成醃製」所出產的臭豆腐，品質穩定風味濃郁，加上口感綿密彷若豆花，更容易與牛肉湯底結合，蕩漾出讓味蕾驚豔的滋味。此外，執行主廚Mike王銘嘉與廚藝團隊不斷嘗試研發，開發出先麻後辣香氣悠長的自製花椒油，適量添加食用，獨特川味更讓人口齒留香、意猶未盡。

圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒提供
圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒提供

由逸林臭豆腐牛肉麵延伸推出的「剁椒臭豆腐牛肉麵」，紅通通的手工自製醋泡剁椒超引人目光，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織有辛有麻，口味豐富層次讓人欲罷不能。主廚指出，醋泡剁椒由新鮮燈籠椒與朝天椒混合後洗淨風乾，加上糯米醋、米酒、高粱酒與調味料浸泡一週，再以手工剁成細末保存，滋味酸香中帶有些微嗆辣，溫麻口感舒爽冒汗而不過度刺激，能嚐到米醋的酸爽、剁椒的辛辣與花椒的麻韻，呈現視覺嗅覺和味覺等三重滿足。

逸林酒店自3/6起至5/31，每週一凡消費者到La Salle森酒吧內用「逸林臭豆腐牛肉麵」及「剁椒臭豆腐牛肉麵」（580元+10%），享買一送一優惠，限內用可混搭，每日限量供應，但不可與其他優惠合併使用，消費者不妨呼朋引伴「臭」在一起！

圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒提供
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