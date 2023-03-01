滿滿蒜酥香氣十足！ 21世紀新口味「避風塘炸烤雞」又麻又香 月底再加碼「金黃蘿蔔糕」

又麻又香的新滋味！ 人氣連鎖速食品牌21世紀推出驚喜新滋味「避風塘風味炸烤雞系列」，揉合餐廳料理手法與21世紀著名的香草烤雞，撒上滿滿炸蒜酥，打造香麻酥脆的邪惡口感，即日起於全門市開吃，更於3月底加碼推出「避風塘蘿蔔糕」，炸雞控、烤雞控搶吃統統不放過！

圖／21世紀提供

「避風塘炸烤半雞」利用蒸烤、油炸兩種製作工序，打造外酥內軟的滋味，接著淋上青花、花椒、雞心辣椒、薑等辛香料，製成又麻又香的重口味，不僅吃得到烤雞鮮甜的肉汁，最後淋上特有的避風塘雞汁醬料、撒上滿滿的在地蒜頭製成的炸蒜酥，讓視覺感受及口感體驗再升級，避風塘炸烤半雞(原價330元、消費加購價289元)，個人份的避風塘炸烤雞腿(原價145元、消費加購價129元)，還有避風塘炸烤半雞分享餐，可以吃到新品避風塘炸烤半雞外，包含經典的雞肉洋蔥圈、紫玉地瓜球與兩杯大杯蜂蜜綠茶(原價430元)。

圖／21世紀提供

更預計於3/29加碼推出「避風塘蘿蔔糕」(原價70元、消費加購價59元)，將蘿蔔糕炸至金黃外酥，再淋上避風塘獨門醬料，灑上在地蒜酥丁，濃郁微辣的風味成為難以忘懷的美味。

肯德基特別推出限量版手工「咔啦喵草包」，使用炸雞桶作為造型，並且添加台灣產的無毒貓草，號稱是「好聞好香還好玩」，滿足貓皇的三種願望。

肯德基推出「咔啦喵草包」。圖／擷取自KFC粉絲頁

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