快訊

不斷更新／228連假第3天國道北返車潮明顯增 雪隧回堵3公里

蔡天鳳碎屍烹煮案／前夫一家4人今早提訊後還押 5月再訊

日本人給過！語言達人來台8日遊，總結「吃驚5件事」，日料連鎖「這碗」與日本無差別

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／左：摘自秋山 燿平（Yohei Akiyama）粉絲頁、右：新北市政府觀光旅遊局提供
圖／左：摘自秋山 燿平（Yohei Akiyama）粉絲頁、右：新北市政府觀光旅遊局提供

日本人說好吃給過！來自日本的語言達人秋山燿平日前來台8日遊，不時在個人粉絲頁分享所見所聞，不僅測評在台的日料連鎖店，大推人氣豆漿，更總結5件讓他非常吃驚的事。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
圖／新北市政府觀光旅遊局提供

語言達人秋山燿平來台8日遊，旅程中首次體驗在台的日料連鎖店（すき家），並分享「日本人表示很好吃！」，特別提到「牛丼感覺幾乎沒差別」，與日本當地口味一致。此外，他以米其林推薦「阜杭豆漿」作為離台前的最後一餐，並透露這次行程裡他吃了3碗鹹豆漿，阜杭最好吃，表示因大排長龍差點放棄，但翻桌率非常高，等半小時就吃到了，所幸沒有錯過這碗美味。

秋山燿平分享阜杭豆漿最好吃。圖／摘自秋山 燿平（Yohei Akiyama）粉絲頁
秋山燿平分享阜杭豆漿最好吃。圖／摘自秋山 燿平（Yohei Akiyama）粉絲頁

不僅如此，秋山燿平還總結了這八天中令他吃驚的5件事情，他說「當地人非常友好」、「十分冷」、「九份晚上7點就差不多關門了」、「鹹豆漿非常好吃」及「臭豆腐的味道還是無法克服」，透露讓自己印象最深刻的是台灣的人情味。不過，他也不解問道「為什麼九份晚上7點就關門了呢？九份不是去享受夜景的嘛！」，為此也有粉絲解答「可能因疫情反覆而關門休息」，還請遠道而來的外國朋友們多見諒。

延伸閱讀：

走進電影《神隱少女》！「九份紅燈籠祭」這日起首登場：3大新造景、提燈夜遊超Chill

陸頂流也拒絕不了！肖戰出席米蘭時裝週，採訪「3問1答」：珍惜機會吃

九份 米其林 夜景 臭豆腐

相關新聞

日本人給過！語言達人來台8日遊，總結「吃驚5件事」，日料連鎖「這碗」與日本無差別

日本人說好吃給過！來自日本的語言達人秋山燿平日前來台8日遊，不時在個人粉絲頁分享所見所聞，不僅測評在台的日料連鎖店，大推人氣豆漿，更總結5件讓他非常吃驚的事。 語言達人秋山燿平來台8日遊，旅程中

新址曝光！「台中牛排館」回來了 吃到飽1人799元

台中人久等了！陪伴中部鄉親已經超過30年的「台中牛排館」在2020年結束營業後，近日傳出回歸市場的好消息。根據業者透露，...

天母「新葡苑」改裝登場！4款點心搶先吃　現享86折起

天母大葉高島屋5樓的全新風格生活樓層，自2月24日起開始試營運，也為在地帶來豐富的美食能量。原本位於12樓的「新葡苑 大...

免費送料理、優惠1個月！饗泰多、開飯川食堂插旗天母

繼果然匯天母店開幕後，饗賓餐旅旗下的川菜餐廳「開飯川食堂」、泰菜「饗泰多」也已於2月24日接力插旗天母的大葉高島屋，為天...

辣炒年糕只要1元！韓式燒烤「兩班家」插旗大葉高島屋，加碼再送「松葉蟹膏拌飯升級券」

韓料控、燒烤控統統照過來！主打頂級韓式燒烤的連鎖人氣「兩班家韓式熟成烤肉」新門店盛大開幕，即日起至2/27推出超強開幕優惠「1元辣炒年糕」，最狂優惠邀你一同大啖韓式燒肉、奢華宮廷級料理，快趁連假先搶一

米其林綠星早餐吃到飽！「台北晶華 X 小小樹食」推限時專區

台北晶華酒店攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起至5月31日於栢麗廳自助餐廳打造專區，推出「米其林綠星蔬活早餐」，由小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦