日本人給過！語言達人來台8日遊，總結「吃驚5件事」，日料連鎖「這碗」與日本無差別
日本人說好吃給過！來自日本的語言達人秋山燿平日前來台8日遊，不時在個人粉絲頁分享所見所聞，不僅測評在台的日料連鎖店，大推人氣豆漿，更總結5件讓他非常吃驚的事。
語言達人秋山燿平來台8日遊，旅程中首次體驗在台的日料連鎖店（すき家），並分享「日本人表示很好吃！」，特別提到「牛丼感覺幾乎沒差別」，與日本當地口味一致。此外，他以米其林推薦「阜杭豆漿」作為離台前的最後一餐，並透露這次行程裡他吃了3碗鹹豆漿，阜杭最好吃，表示因大排長龍差點放棄，但翻桌率非常高，等半小時就吃到了，所幸沒有錯過這碗美味。
不僅如此，秋山燿平還總結了這八天中令他吃驚的5件事情，他說「當地人非常友好」、「十分冷」、「九份晚上7點就差不多關門了」、「鹹豆漿非常好吃」及「臭豆腐的味道還是無法克服」，透露讓自己印象最深刻的是台灣的人情味。不過，他也不解問道「為什麼九份晚上7點就關門了呢？九份不是去享受夜景的嘛！」，為此也有粉絲解答「可能因疫情反覆而關門休息」，還請遠道而來的外國朋友們多見諒。
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