日本人給過！語言達人來台8日遊，總結「吃驚5件事」，日料連鎖「這碗」與日本無差別

日本人說好吃給過！來自日本的語言達人秋山燿平日前來台8日遊，不時在個人粉絲頁分享所見所聞，不僅測評在台的日料連鎖店，大推人氣豆漿，更總結5件讓他非常吃驚的事。 語言達人秋山燿平來台8日遊，旅程中

2023-02-27 12:00