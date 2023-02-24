快訊

監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才過3個月就調漲！ 台南必比登「大勇街無名鹹粥」宣布3/10開立發票+調漲5元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝無名大勇街鹹粥粉專
圖／翻攝無名大勇街鹹粥粉專

台南知名小吃開立發票+漲價再加一家！ 台南去年榮獲米其林必比登推薦的「大勇街無名鹹粥」近日於粉專貼出公告，將於3月10日起正式開立發票，粥品類調漲5元。這也相似於台南邱家小卷米粉宣告調漲的步調。

圖／翻攝無名大勇街鹹粥粉專
圖／翻攝無名大勇街鹹粥粉專

「大勇街無名鹹粥」為台南道地小吃店之一，位於寧靜住宅區的鐵皮屋內，沒有招牌，因為用料豐富、美味又價格實惠，總見門口排隊人潮時常絡繹不絕，店家去年11月就曾公告，因原物料上漲，故調整部分價格。沒想到僅經過3個月，店家於22日再度發布公告表示，「從3月10日起正式開立發票，粥品類調漲5元，敬請見諒」。

台南去年首度納入米其林必比登推介評選，共有27間店家入選，成為最多入選的區域，國稅局曾指出台南小吃多，很多名店沒有開發票，會以「駐徵」方式重新審核營業額來算稅收，過去就因站崗知名小吃「阿明豬心」引發討論。陸續開始有店家選擇開立發票，但必須繳5％營業稅，加上物價大漲，開立發票與店家售價勢必「連動」影響，讓以小吃聞名的台南美食之都接連漲聲不斷。

圖／翻攝無名大勇街鹹粥粉專
圖／翻攝無名大勇街鹹粥粉專

無名大勇街鹹粥表示從下月10日起正式開立發票，粥品類餐點調漲5元，向顧客們道歉，公告一出，網友紛紛留言「又要漲了」、「可能被檢舉了吧」、「因為『無名』變有名了」、「必比登成為查稅指南」、「因為太好吃，所以國稅局也想來分杯羹」、「實在道地的平民美食價格合理，味美料實在」。

延伸閱讀：

成本吃不消！台南樺哥牛肉湯宣布將調整價格 「100元牛肉湯取消販售」

一年調漲兩次！ 台南「邱家小卷米粉」宣布3/1起漲價 每碗110元

相關新聞

才過3個月就調漲！ 台南必比登「大勇街無名鹹粥」宣布3/10開立發票+調漲5元

台南知名小吃開立發票+漲價再加一家！ 台南去年榮獲米其林必比登推薦的「大勇街無名鹹粥」近日於粉專貼出公告，將於3月10日起正式開立發票，粥品類調漲5元。這也相似於台南邱家小卷米粉宣告調漲的步調。

2023下午茶外送懶人包！ 盤點5大「辦公室甜點」推薦　選對點心，療癒身心

還沒到中午 12 點，辦公室群組已經開始討論起「午餐吃什麼」這個世紀大難題，然而，一說到「下午茶」，每個人都靈感泉湧，都能輕輕鬆鬆答出想訂購的飲料、咖啡、甜點店，畢竟午茶偷閒時光就是上班族一整天的 Highlight ，絕對不能隨便啊！ 工作即便再忙也要外送下午茶，為自己補滿能量，才有滿滿力氣迎戰煎熬的下半場！ Oddle Feeds編輯精選推薦2022辦公室下午茶推薦，從閃電泡芙、戚風蛋糕、鬆餅、甜甜圈等各式精緻甜點應有盡有，救贖上班族疲憊的心靈，向店家直接下單，下午點心外送距離最遠，想吃什麼都訂得到！

韓國人氣No.1！ 「明朗熱狗」台灣首店插旗台北東區 現點現炸超酥脆、「爆漿牽絲起司熱狗」必嚐

最難忘的韓國人氣街頭小吃「明朗熱狗」來台灣了！ 在韓國家喻戶曉、擁有上百間分店的人氣熱狗專賣店「明朗熱狗（명랑時代핫도그）」正式插旗台灣，2/24首店落腳台北東區商圈，一口氣推出10種豐富多樣的熱狗口

零時1秒卡位還是訂不到！男訂嘸「饗饗」苦笑「狂call只會嘟」 網曝搶位3秘訣

「INPARADISE饗饗」主打高級料理吃到飽與高樓美景，是約會、聚餐的熱門餐廳，常常一位難求。有人就抱怨，就算在網路訂位開放時立刻點入，不是進入訂位頁面就是查詢失敗，電話訂位也打不通，到底該怎麼訂位？意外釣出「毅力驚人」的苦主透露，當初為訂到位置，打了400多通電話才順利接通。

萌炸！丹丹漢堡「寶可夢保溫杯、提袋」只送不賣

粉絲們準備好了嗎？被譽為「速食南霸天」的「丹丹漢堡」，自2月24日至5月5日期間，推出「寶可夢刮刮卡活動」，只要消費滿額...

1.5m「鮪魚萌獺娃娃」免費送！壽司郎「時不知鮭」上桌

來自日本的「壽司郎」自即日起推出期間限定的多款新品，其中包含時不知鮭、野生紅鮭魚、喜相逢等多種食材，帶給民眾不同的味覺體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦