才過3個月就調漲！ 台南必比登「大勇街無名鹹粥」宣布3/10開立發票+調漲5元

台南知名小吃開立發票+漲價再加一家！ 台南去年榮獲米其林必比登推薦的「大勇街無名鹹粥」近日於粉專貼出公告，將於3月10日起正式開立發票，粥品類調漲5元。這也相似於台南邱家小卷米粉宣告調漲的步調。

圖／翻攝無名大勇街鹹粥粉專

「大勇街無名鹹粥」為台南道地小吃店之一，位於寧靜住宅區的鐵皮屋內，沒有招牌，因為用料豐富、美味又價格實惠，總見門口排隊人潮時常絡繹不絕，店家去年11月就曾公告，因原物料上漲，故調整部分價格。沒想到僅經過3個月，店家於22日再度發布公告表示，「從3月10日起正式開立發票，粥品類調漲5元，敬請見諒」。

台南去年首度納入米其林必比登推介評選，共有27間店家入選，成為最多入選的區域，國稅局曾指出台南小吃多，很多名店沒有開發票，會以「駐徵」方式重新審核營業額來算稅收，過去就因站崗知名小吃「阿明豬心」引發討論。陸續開始有店家選擇開立發票，但必須繳5％營業稅，加上物價大漲，開立發票與店家售價勢必「連動」影響，讓以小吃聞名的台南美食之都接連漲聲不斷。

圖／翻攝無名大勇街鹹粥粉專

無名大勇街鹹粥表示從下月10日起正式開立發票，粥品類餐點調漲5元，向顧客們道歉，公告一出，網友紛紛留言「又要漲了」、「可能被檢舉了吧」、「因為『無名』變有名了」、「必比登成為查稅指南」、「因為太好吃，所以國稅局也想來分杯羹」、「實在道地的平民美食價格合理，味美料實在」。

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