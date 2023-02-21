228連假開吃！ 晶華酒店栢麗廳「吃到飽買1送1」 連4天推「晚晚餐」優惠

吃到飽控看過來！228連假即將到來，台北晶華酒店超人氣自助餐栢麗廳推出「吃到飽買1送1」的超狂228連假優惠，連續4天為大家送上超值的吃到飽買一送一，懂吃的饕客們手刀搶訂位了。

圖／晶華國際酒店集團提供

台北晶華酒店於臉書粉專表示，栢麗廳首次在假日推出指定時段買1送1活動，於2/25至2/28日晚上20：00至21：30（20：00後入場）的晚晚餐，每位1,780元享買1送1（需另加一成服務費），折扣加服務費後平均每人只要1,068元，能一次吃到各式現流漁獲海鮮、爐烤美國牛肉、握壽司與哈根達斯冰淇淋吃到飽等。

圖／晶華國際酒店集團提供

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另外，高雄義大皇家酒店「星亞自助餐廳」即日起則推出「饗樂送券好食光」，除了連續假日外，凡4人同行於午餐或晚餐時段用餐，無論平假日均再贈送2張同餐期的招待券、6人同行就贈送4張（用餐人數須以4或6為倍數），招待券可於6月30日止前使用，只要兩人同行即可免費使用1張。

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