快訊

明氣溫短暫回升！「這天起」冷氣團來襲 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

228連假開吃！ 晶華酒店栢麗廳「吃到飽買1送1」 連4天推「晚晚餐」優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／晶華國際酒店集團提供
圖／晶華國際酒店集團提供

吃到飽控看過來！228連假即將到來，台北晶華酒店超人氣自助餐栢麗廳推出「吃到飽買1送1」的超狂228連假優惠，連續4天為大家送上超值的吃到飽買一送一，懂吃的饕客們手刀搶訂位了。

圖／晶華國際酒店集團提供
圖／晶華國際酒店集團提供

台北晶華酒店於臉書粉專表示，栢麗廳首次在假日推出指定時段買1送1活動，於2/25至2/28日晚上20：00至21：30（20：00後入場）的晚晚餐，每位1,780元享買1送1（需另加一成服務費），折扣加服務費後平均每人只要1,068元，能一次吃到各式現流漁獲海鮮、爐烤美國牛肉、握壽司與哈根達斯冰淇淋吃到飽等。

圖／晶華國際酒店集團提供
圖／晶華國際酒店集團提供

圖／晶華國際酒店集團提供
圖／晶華國際酒店集團提供

另外，高雄義大皇家酒店「星亞自助餐廳」即日起則推出「饗樂送券好食光」，除了連續假日外，凡4人同行於午餐或晚餐時段用餐，無論平假日均再贈送2張同餐期的招待券、6人同行就贈送4張（用餐人數須以4或6為倍數），招待券可於6月30日止前使用，只要兩人同行即可免費使用1張。

延伸閱讀：

TGI FRIDAYS「沙朗牛排買一送一」！ 全台餐廳「每周五」限定 出示畫面一路嚐到6月份

6盤肉滿額免費吃！全新麻辣鍋「麻一點」台中展店，滿7人再抽1500元巨無霸毛肚

晶華酒店 吃到飽 連假 買一送一 栢麗廳

相關新聞

228連假開吃！ 晶華酒店栢麗廳「吃到飽買1送1」 連4天推「晚晚餐」優惠

吃到飽控看過來！228連假即將到來，台北晶華酒店超人氣自助餐栢麗廳推出「吃到飽買1送1」的超狂228連假優惠，連續4天為大家送上超值的吃到飽買一送一，懂吃的饕客們手刀搶訂位了。 台北晶華酒店於臉

TGI FRIDAYS「沙朗牛排買一送一」！ 全台餐廳「每周五」限定 出示畫面一路嚐到6月份

TGI FRIDAYS「沙朗牛排買一送一」！ 全台餐廳「每周五」限定 一路嚐到6月

必勝客「紅糟肉圓比薩」開賣！吃得到9顆肉圓＋香菜

繼推出臭豆腐、豬血糕、鹽酥雞等多種獵奇口味比薩的「必勝客」，本次再度出奇招，自即日起限時推出「呷霸王紅糟肉圓比薩」，將9...

肯德基「肯愛地球杯」登場！限量5000組再送3張飲料券

「減塑」已經成為全球重要的永續行動。肯德基自即日起至2月28日期間，於全台門市推出「肯愛地球杯」，採用品牌代表色與領結圖...

聽莫札特的吻仔魚！鳥丈「新富町套餐」享5種特色食材

日本的不同地區，往往都有著各具特色的料理食材。位於日本九州宮崎縣的新富町，本次攜手慕里諾餐飲旗下的「鳥丈爐端燒」，集結加...

做愛心！達美樂「9吋披薩129元」 再捐1%營收助土耳其

土耳其、敘利亞近期傳出震災，全球各方紛紛伸出援手。連鎖披薩「達美樂」宣布，即日起，將捐出全台183間門市營業額的1%用於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦