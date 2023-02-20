6盤肉滿額免費吃！全新麻辣鍋「麻一點」台中展店，滿7人再抽1500元巨無霸毛肚
台中除了有燒肉大戰外，近期火鍋也成為台中品牌的挖掘地，而知名麻辣鍋品牌鼎王也推出「麻一點」應戰，除了滿額最高送6盤肉優惠外（相當現省超過1200元），現在只要滿7人用餐，還有機會吃到巨無霸毛肚，市價1500元快衝了。
知名麻辣鍋品牌鼎王旗下全新複合式麻辣火鍋品牌「麻一點」，融合吃不停的年輕人族群特色再加上手搖飲形成複合式全新麻辣鍋體驗，更是網號稱現在到台中必吃的火鍋之一，餐飲內容從雙人、仨人統統都有。更狂的是有約莫17道手工菜色任選，特別推薦融合菠菜與魚漿全新研製的「菠菜魚麵」；而「憤怒鳥蛋」則強調將鳥蛋用麻辣牛油包裹而成，下到火鍋裡煮會融化超萌，讓鳥蛋浮出；其他還有用紅糖汁與花生粉製作的「手工紅糖糍粑」與麻辣手搖飲「麻麻翡翠鹹檸凍飲」等。
現在麻一點為了搶攻商機，特別推出「肉肉大富翁」優惠活動，只要即日起至2月28日，不限平假日消費滿650元可獲得「爽肉券」2張、滿1200元則有5張，至於若滿1800元則送6張超狂（每週肉品指定兌換，最高價值單張218元）。現在若有七人以上用餐，再抽價值1500元的「巨無霸毛肚」，最後值得一提的是，該品牌最晚還直接營業到凌晨2點，不怕吃不到，現在冬末天氣微涼，快揪團手刀預約吃起來了！
麻一點 麻辣喝點茶
地 址：台中市西區公益路248號
電 話：04-23280328
營業時間：週一至週日12:00至15:00；17:00至02:00
消費方式：單點或套餐 (酌收10%服務費)
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