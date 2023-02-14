台中人吃爆！屋馬旗下火鍋「涮屋馬」試營運，「鮮蔬吃到飽、海鮮野炊免費送」亮點一次看

火鍋控吃爆！台中超人氣「屋馬燒肉」進軍火鍋市場，旗下全新火鍋品牌「涮屋馬」才在日前傳出最快月底開幕的消息，而現在已經有部落客首發搶頭香啦！部落客Sunsun透露目前已開始試營運，試營運期間不僅有19款鮮蔬吃到飽，還有google評論免費送「海鮮野炊」的活動，快跟著UDN小編一起先睹為快吧！

圖／IG@eat_sunsun授權

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「屋馬燒肉」旗下火鍋品牌「涮屋馬」現在開始試營運，提供單點與套餐，有6盎司旨屋套餐、8盎司雙拼極涮套餐及4款海鮮套餐，湯底則有白玉燉雞湯、昆布云腴湯、鰹節柴魚湯等3款可供選擇，套餐內容包含19款野菜盛合、手工丸、主菜、食事、飲品、甜點。

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部落客Sunsun火速分享「試營運期間19款鮮蔬吃到飽」的超值好康，只要發布google評論原本套餐＋99元的「海鮮野炊」也能免費吃！加上10%服務費，一餐最低約1,100元左右。肉品跟食材相當新鮮，店內外都很好拍，位置間隔寬敞舒適，甚至還有「排煙系統偵測」，吃完身上也不會有火鍋味，一頓吃下來沒有壓力，非常推薦給饕客們。

圖／IG@eat_sunsun授權

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涮屋馬 惠中店

開幕時間：預計2月底正式開幕

營業時間：上午11:00～凌晨1:00

地址：台中市西屯區惠中路一段117號

備註：目前開放線上及門市電話訂位

涮屋馬臉書

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