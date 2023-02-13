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到底有多香？在地人溫補好選擇「香香香山羊肉火鍋」，涼拌、熱炒與羊肉爐真絕配

Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／Miss V

過年去了一趟潮州，意外發現好吃的羊肉爐～香香香山羊肉火鍋，不是用肉羊~而是用要養比較久的山羊肉。

剛開店就已經有客人等著入座用餐，香香香山羊肉火鍋的羊肉爐是屬於比較清爽湯頭的羊肉爐，很耐喝~喝多也不會口渴，搭配上炒得或是涼拌羊肉，更是對胃！

香香香山羊肉火鍋，從下午4點開始營業。我們當天逛完潮州鐵道園區後直接到訪用餐，沒想到4點5分就已經有2-3桌的客人正在點餐用餐了。

香香香山羊肉火鍋位於潮州夜市附近～周邊道路不算太大，建議開車的朋友可以先在周邊找好停車位後再步行到店用餐。騎車到訪的朋友，機車可以暫停於門口～但還是以不影響到交通為主喔。

分成前後區塊的用餐區～當天我們用完餐快6點，前面的座位區已經差不多都坐滿了。滿多客人都是採電話訂餐的外帶模式，比較方便不用久候。

餐具、醬料採自助取用的方式

光是羊肉爐就分了好幾種-帶皮、小骨、腳筒、腳筋或是涮羊肉片的，也有滿多炒的類別、聽說鹽酥排骨也是滿多客人必點的菜色之一。

上餐的速度滿快的，我們點了2盤蔬菜、麵線、及炒螺肉。

除去自己放的高麗菜，羊肉爐內本身就附有金針菇、凍豆腐、玉米，羊肉上灑上些許的香菜和芹菜末，但是湯頭喝起來不會有很重的香菜味和芹菜味。如果不喜歡香菜或芹菜，也可以事先告知喔。

香香香山羊肉火鍋的湯頭是屬於清燉型，順口鮮甜、毫無負擔~很耐喝～也不會有羊羶味，淡淡的溫補在冬天吃起來也不錯，不用擔心大補後造成身體負擔。

帶皮的羊肉，吃起來好Q彈～有些嫩口、有些是比較有嚼劲的，雖然帶皮，但毛都拔的乾乾淨淨的，吃起來特別安心。

香香香山羊肉火鍋提供的沾醬有2種——豆瓣醬&腐乳醬，我覺得吃羊肉爐還是要沾豆瓣醬，沾了腐乳～感覺好像在吃薑母鴨呀。

麵線的口味比較淡，感覺麻油香氣在濃郁一點會更誘人，但整體而言，也是OK的。

炒螺肉

每次吃羊肉爐，看到炒螺肉都會點上一份來品嘗。香香香山羊肉火鍋的炒螺肉，超香的～但也比較重口味，建議要配飯一起吃，才不會太鹹。

每一塊螺肉都滿大的，而且好脆口～很推薦大家可以點一份來品嘗。

用餐後還沒6點，已經有好多等著外帶的客人。建議要到訪用餐的朋友，可以提早或是稍微避開用餐時間喔，才不會等候太久，影響用餐心情！平價的潮州山羊肉羊肉爐～分享給你們！

香香香山羊肉火鍋

地址：屏東縣潮州鎮永德路91號

電話：08-7886835

營業時間：14:00~23:30（星期六公休）

文章來源：Miss V FB：Miss V

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