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老饕惋惜！「人氣韓料吃到飽」2／28熄燈，網友嘆：找不到更划算的了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／Bingu Beer 賓屋韓國小酒館粉絲頁
圖／Bingu Beer 賓屋韓國小酒館粉絲頁

韓式料理吃到飽倒數！位於中壢的「賓屋韓國小酒館」於14日貼出歇業公告「2/28為最後營業日」，邀請舊雨新知至店享用美味，共同倒數。店家歇業消息一出，便有網友表示「為什麼？餐點很好吃欸」，直呼「不想說再見」。

圖／摘自Bingu Beer 賓屋韓國小酒館粉絲頁
圖／摘自Bingu Beer 賓屋韓國小酒館粉絲頁

圖／Bingu Beer 賓屋韓國小酒館粉絲頁
圖／Bingu Beer 賓屋韓國小酒館粉絲頁

位在中壢的「賓屋韓國小酒館」近日貼出歇業公告，將於2/28熄燈。店家提供韓式料理吃到飽，每人479元，就能享用多款韓國美食無限續點，像是韓式五花烤肉、德國豬腳起司燒燒、明太子蒸蛋、辣炒中卷、炸魚板串及6種韓式小菜等超豐富料理，也是許多部落客與在地人的口袋名單。

而「賓屋韓國小酒館」將在2/28與粉絲們告別，讓不少饕客直呼「真可惜，是間值得推薦的餐廳」、「還滿好吃的說」。此外，也有網友不解，感覺店家生意不差，竟會傳出歇業，也有人惋惜嘆「中壢找不到比它更划算的韓料了」。

圖／Bingu Beer 賓屋韓國小酒館粉絲頁
圖／Bingu Beer 賓屋韓國小酒館粉絲頁

Bingu Beer 賓屋韓國小酒館 中壢店

營業時間：11:30-15:30、17:30-22:30

地址：桃園市中壢區九和一街18號2樓之12

停車場：百老匯停車場

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